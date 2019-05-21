В воскресенье в Чувашии прошли дополнительные выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщают в Центризбиркоме республики, в этот день работали 13 избирательных участков. В ходе выборов предстояло заполнить 10 вакантных депутатских мест. В том числе два — в депутатских собраниях Урмарского и Ядринского районов, семь — в собраниях депутатов сельских поселений Алатырского, Батыревского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Цивильского и Янтиковского районов и одно — в собрании депутатов города Алатырь.

Выборы признаны состоявшимися. Согласно опубликованным на сайте ЦИК предварительным итогам большинство голосов по всем избирательным округам получили кандидаты от партии «Единая Россия». Наибольшая явка— свыше 97 % отмечена в Батыревском районе, где выбирали депутата Кзыл-Чишминского сельского поселения, наименьшая — в Алатыре.