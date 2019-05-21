Получить консультацию в ПФР по телефону можно с помощью кодового слова

Пенсионная служба Чувашии приступила к приему заявлений на получение телефонных консультаций с использованием кодового слова, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.

Такая форма консультации — это новая функция Пенсионного фонда. По словам специалистов, она особенно удобна для жителей отдаленных сел и деревень. Не нужно ехать на прием в Пенсионный фонд или ждать приезда мобильной клиентской службы, так как кодовое слово дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных.

Как известно, ранее по телефону «горячей линии» можно было получить консультацию специалиста по общим вопросам реализации пенсионного законодательства. По частным же вопросам, касающимся персональных данных человека, например, сведений о размере его пенсии, прибавке по итогам индексации или перерасчета, остатке средств материнского капитала и так далее, по телефону не сообщалось. Поскольку невозможно было установить личность собеседника. Для того, чтобы получить вышеназванную информацию, нужно было обращаться за консультацией непосредственно в управление ПФР либо задавать вопрос через онлайн-приемную.

Теперь установить личность звонившего поможет кодовое слово. Получившим его достаточно будет позвонить в пенсионную службу по месту жительства или в контакт-центр Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике по телефону (8352) 64-91-14, представиться, назвать паспортные данные и кодовое слово. Проверив эти сведения по имеющейся в Пенсионном фонде информации, специалист подробно ответит собеседнику на интересующий его вопрос.

Кодовое слово, поясняют в пресс-службе, гражданин выбирает самостоятельно, оно может содержать до 20 символов. Заявление с его указанием можно оформить в клиентских службах и на выездных приемах специалистов ПФР.

Фото Максима Васильева: На сегодняшний день уже 1736 жителей республики изъявили желание консультироваться со специалистами ПФР с использованием кодового слова.