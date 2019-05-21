Сотрудники МЧС инспектируют детские оздоровительные лагеря

Не за горами долгожданное лето. Многие школьники уедут на каникулы в деревню к бабушкам и дедушкам. Другие – всем видам летнего отдыха предпочтут оздоровительные лагеря.

Чтобы досуг для мальчиков и девочек здесь был не только интересным и полезным, но и безопасным, сотрудники МЧС России до начала сезона проверят готовность всех детских здравниц Чувашии к приему отдыхающих.

Сегодня на территории Чувашии насчитывается 21 лагерь с круглосуточным пребыванием детей. Три из них («Белые камни», «Космонавт» и «Янтарный») расположены в лесных массивах и подвержены угрозе природных пожаров, а потому находятся на особом контроле спасателей. На учете – еще 367 пришкольных и палаточных лагерей, которые начнут свою работу с начала июня.

Главная цель проверок – обеспечить безопасность детей и персонала. Особое внимание инспекторы надзорной деятельности МЧС России уделяют содержанию в надлежащем виде зданий и помещений, путей эвакуации, состоянию электрических сетей, противопожарного водопровода, автоматической сигнализации и телефонной связи, первичных средств пожаротушения. Спасатели оценивают также, знают ли работники оздоровительных лагерей порядок своих действий при пожаре, умеют ли пользоваться огнетушителями, готовы ли в случае нештатной ситуации провести срочную эвакуацию детей до прибытия экстренных служб.

Следует отметить, что в летней оздоровительной кампании прошлого года четыре детских лагеря – «Белые камни», «Волна», «Росинка» и «Лесная сказка» – функционировали с действующими предписаниями государственного пожарного надзора. В случае повторного выявления тех же недостатков соответствующая информация будет направлена в Прокуратуру Чувашкой Республики с предложением о приостановке эксплуатации данных объектов до устранения нарушений.

Специальные инструктажи проводят и специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. Они обучают педагогов и вожатых правилам безопасности на воде, а также приемам оказания первой помощи утопающему.

К слову, одними проверками детских лагерей специалисты чрезвычайного ведомства в летний сезон не ограничатся. В планах пожарных республики – проведение тематических «Дней безопасности» для отдыхающих всех смен.