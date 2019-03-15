Многодетным родителям республики начали выдавать удостоверения

Документ на всю семью

«Большая семья — это не так трудно, как думают многие. С первым ребенком, когда еще нет опыта, да, сложно, со вторым легче, ну а с третьим, кажется, уже и море по колено. Единственное, что нужно понять и принять — в такой семье едва ли возможно остаться одному. Будь-то поход в магазин, кафе, кино или театр — мы почти всегда вместе. И это здорово, такой сплоченной и крепкой и должна быть настоящая семья!» — рассудила мама троих детей Оксана Иванова, оказавшаяся в числе первых чебоксарских родителей, получивших удостоверение многодетной семьи.

Торжественное вручение удостоверений прошло в купольном зале Дома правительства. Привычную тишину перед началом церемонии нарушали детский шум и гам.

«Нечасто у нас здесь бывают такие малыши», — одновременно умилялись и переживали за юных участников торжества сотрудники администрации. Самому младшему из гостей, кстати, было всего несколько месяцев от роду. Пока мамы и папы давали интервью журналистам, любопытным дочкам и сыночкам не сиделось на стульях, хотелось бегать по мягкому ковру. А как только в зал вошел Глава Чувашии, дети разом притихли. Правда, ненадолго. Но Михаил Игнатьев с пониманием отнесся к маленьким непоседам — заслышав раздававшееся иногда с мест бойкое лопотание малышей, улыбался и спокойно продолжал приветственную речь.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: «Большая семья — это огромное счастье и особая ответственность как для родителей, так и для старших детей, которые наравне со взрослыми участвуют в воспитании младших братьев и сестер. В этих многодетных семьях царят отзывчивость, взаимопомощь и доверие, здесь формируются лучшие семейные традиции и особо благоприятная среда для воспитания достойных граждан».

Удостоверения из рук Главы Чувашии получили вчера 10 многодетных мам и пап. В семьях Митрофановых и Гришиных, как и у Ивановых, воспитываются по трое чад.

У Казанцевых, которым пришлось выделить целый ряд в зале, пятеро ребятишек, а у Крышитовых — шестеро… И все это дружные, спортивные, трудолюбивые, талантливые семьи.

Супруги Андрей и Алевтина Кузнецовы, например, воспитывающие четверых детей и обожающие петь всей семьей, известны на всю республику. В 2016 году они победили в номинации «Творческая семья» на региональном конкурсе «Семья года», а через год удостоились звания ответственных родителей на пятом окружном фестивале–конкурсе «Успешная семья Поволжья».

Каждые выходные Кузнецовы стараются куда-то выбраться: на лыжах за город, в парк, на каток, в музей. И, конечно, такие культпоходы большим семьям дорого обходятся. Поэтому некоторые заранее пытаются найти мероприятия, где многодетным дают скидку или даже пропускают бесплатно. И если раньше родителям приходилось предъявлять, где паспорта и свидетельства о рождении, а где справку о составе семьи, то теперь достаточно показать удостоверение.

«В прошлом году мы всей семьей ездили в Крым, — рассказала корреспонденту «СЧ» одна из мам. — Как же мы приятно удивились, когда узнали, что посещение всех государственных музеев для многодетных бесплатно, скидку давали и в частных зоопарках и океанариумах. Правда, просили предъявить удостоверение многодетной семьи. Пришлось объяснять, что такого в республике не выдают, и показывать странички с информацией о детях в паспорте».

СПРАВКА «СЧ» Удостоверение многодетной семьи учреждено по инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева и официально утверждено постановлением Кабинета Министров республики от 28 февраля 2019 г. (№ 63). Выдача этого документа осуществляется отделами социальной защиты по месту жительства.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Чувашии Елены Сапаркиной, благодаря наличию удостоверения теперь многодетным семьям станет проще посещать республиканские учреждения культуры и физкультурно-спортивные организации, парки и выставки на льготных условиях. Скажем, в Чебоксарах есть 16 точек досуга и отдыха, где многодетные сейчас могут получить скидку или бесплатно пройти на мероприятие. Такие удостоверения можно предъявлять и при входе в московские музеи, заверила детский омбудсмен.

Будут ли «корочки» действовать в Казани, Нижнем Новгороде и других городах? Министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев точного ответа пока не дал, сославшись на то, что сейчас ведутся переговоры с регионами, чтобы наши большие семьи могли и за пределами республики пользоваться мерами соцподдержки.

Цифра: На 54% выросло количество многодетных семей в регионе по сравнению с 2012 годом, сегодня их число превысило 12800

После церемонии в беседе с журналистами мамы и папы высказывали пожелания, что неплохо бы иметь официально утвержденный список тех учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, в которых можно пользоваться новым удостоверением. Как сообщает пресс-служба администрации Главы республики, в настоящее время культурными и физкультурно-спортивными организациями городов и районов Чувашии приняты и уточняются нормативные документы по предоставлению льготных услуг многодетным семьям. Кстати, само удостоверение не бессрочное, а выдается на три года, поскольку право обладать им имеет семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Фото Максима Васильева: В зале торжеств под куполом Дома правительства Чувашии чествуют не только заслуженных деятелей региона, но и образцовые многодетные семьи, чей вклад в развитие республики не менее значителен.