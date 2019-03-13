В Чувашию поступил очередной транш из федерального бюджета

Из федерального бюджета в республику поступил очередной транш дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 926,2 млн рублей.
Всего с начала года из федерального бюджета поступило 2778,7 млн рублей, что составляет 25% от годовых плановых назначений (11 114,9 млн рублей).
Указанные средства будут направлены на выплаты государственных пособий и других социальных и компенсационных выплат населению, заработной платы работникам государственных учреждений и на другие расходы.
Справочно:
Необходимость использования государством в бюджетной политике инструментов бюджетного выравнивания обусловлена значительными территориальными, экономическими, природно-климатическими, ресурсными и инфраструктурными различиями субъектов РФ.
Бюджетное выравнивание позволяет сгладить такие различия в уровнях социально-экономического развития территорий, а также обеспечить сбалансированность бюджетов всех уровней и равную возможность реализации на всей территории РФ социальных гарантий.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов предусматриваются в составе федерального бюджета и распределяются в соответствии с единой методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации согласно требованиям Бюджетного кодекса.