Спортсменка из Чувашии Лана Прусакова стала чемпионкой Универсиады в Красноярске

После вчерашней утренней квалификации в слоуп-стайле студентка Чувашского государственного университета Лана Прусакова шла второй, уступая лишь подруге по сборной, москвичке Анастасии Таталиной. Но в финале она, успешно выступив в двух попытках, сумела обойти свою давнюю соперницу.

«Я очень счастлива, что смогла «приземлить» свой проезд. Он получился! — сообщила Лана после финиша местным журналистам. — Трасса хороша тем, что можно делать длинные приземления – это удобно и комфортно».

«Золото» Ланы — первая и пока единственная награда для выступающих на Универсиаде представителей Чувашии. Еще один наш фристайлист Дмитрий Мулендеев, вчера также соревновавшийся в слоуп-стайле, занял в финале пятое место, показав лучший результат среди россиян.

С победой чемпионку Универсиады поздравил через Инстаграм Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Благодаря золоту Ланы, — написал он, — медальная копилка сборной России достигла 17 золотых наград». Для самой же спортсменки, напомним, это не первый успех на международных молодежных стартах. Три года назад она стала чемпионкой проходивших в Норвегии II зимних Юношеских олимпийских игр.

Фото sport.cap.ru: На подиуме компанию Лане Прусаковой и Анастасии Таталиной составила французская спортсменка Лу Барин, тоже, кстати, участвовавшая в Олимпиаде-2018.