Фермеров Чувашии поддержит «ФосАгро»

Для доброго урожая

От микрорастений картофеля в пробирках, из которых аграрии получают высококачественный семенной материал, до передовых сортов «второго хлеба» и новейших образцов сельхозтехники — прошедшая в Чебоксарах межрегиональная выставка «Картофель-2019» уже много лет носит статус самой авторитетной в России площадки по картофелеводству.

Производители картофеля со всей страны, селекционеры, поставщики удобрений и средств защиты растений, научные центры и институты собираются на ней, чтобы представить свои достижения в этой отрасли. Участники обмениваются опытом, знакомят с новыми технологиями выращивания, уборки, хранения, переработки и упаковки картофеля. Популярна выставка и среди покупателей: где как не здесь можно приобрести лучшие сорта непосредственно от производителей.

Открытий на картофельном форуме нынче было немало. Фиолетовый и розовый картофель с необычного цвета мякотью, к примеру, пока можно увидеть и попробовать лишь на выставке. Новинки только-только выходят на рынок. Селекционеры утверждают, что такой картофель — находка для приверженцев правильного питания: продукт считается диетическим, к тому же богат полезными антиоксидантами. Невозможно представить выставку и без белорусской картошки — семенной материал из этой республики хорошо идет на экспорт, а на стенде соседи в этот раз сделали ставку на сорта, специально выведенные для чипсов. Заманчивым показалось им предложение Главы Чувашии выращивать на чувашских полях и белорусскую бульбу.

Помимо презентации самых разных видов картофеля на форуме говорили и о том, как вырастить «второй хлеб» здоровым и получить при этом стабильный урожай. Большим интересом у профессионалов картофельной индустрии пользовался раздел агрохимии — минеральные удобрения, препараты от болезней и вредителей растений, средства, позволяющие сохранить урожай. Без должного ухода и подкормки возделывать картофель непросто, говорят производители этой культуры.

Особый статус этой части экспозиции придало присутствие одного из главных производителей минеральных удобрений для отечественных аграриев — российской компании «ФосАгро». В Чувашии широкий ассортимент минеральных удобрений этого производителя представил приволжский филиал российской сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» — ООО «ФосАгро-Волга». Компания представила полную линейку минеральных удобрений — 40 марок продукции. Крупнейший российский поставщик начал работу с сельхозпредприятиями Чувашии относительно недавно — в середине 2017 года — и уже стал одним из главных поставщиков комплексных удобрений в республику. Партнерские отношения, к примеру, связывают его с АО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «Агрофирма «Санары», ООО «Агрофирма «Пионер», ЗАО «Прогресс», ООО «Агрофирма «Слава картофелю» и другими сельхозпредприятиями Чувашии.

Чувашские аграрии отмечают: с началом сотрудничества с «ФосАгро» вопросов, связанных с приобретением высокоэффективных удобрений, в хозяйствах стало гораздо меньше. Так, в агрофирме «Слава картофелю», где этой культуре отведено около 750 гектаров полей, уверены: хороших урожаев им помогают добиваться надежные удобрения «ФосАгро». У поставщика хозяйство приобретает около 80% всех необходимых минеральных удобрений. «Удобрениями всегда довольны. Внесение разных элементов в почву — азота, фосфора, калия, микроэлементов — жизненно необходимо картофелю. Без питательных веществ здоровый картофель и как итог здоровый продукт не получишь. Благодаря удобрениям «ФосАгро» добиваемся хороших урожаев», — отзывается Юрий Емельянов, заместитель генерального директора агрофирмы.

Все минеральные удобрения сельхозпредприятия республики приобретают через Продовольственный фонд Чувашии, с которым у «ФосАгро-Волга» заключены контракты. Это позволяет местным аграриям покупать удобрения напрямую от производителя «ФосАгро», минуя лишних трейдеров, да и просто мошенников — недобросовестных конкурентов на рынке удобрений предостаточно.

«Мы всегда уверены в «ФосАгро», — подтверждает Александр Богданов, руководитель Продовольственного фонда Чувашии. — В нашей практике нередки случаи, когда по результатам анализов в агрохимическом центре мы выявляем некондиционные удобрения, откровенные подделки. Партии «ФосАгро» также подвергаются проверке, вопросов к ним нет. А фермеры довольны удобством работы с компанией: когда сотрудничаешь напрямую с производителем — не переплачиваешь посредникам и не рискуешь сорвать сроки агротехнических работ на полях».

Основу ассортимента составляют комплексные минеральные удобрения производства «ФосАгро», компания также предлагает аграриям удобрения с серой, с микроэлементами и с кальцием. Примечательно, что все они экологически чистые, а это значит, что на продукцию, выращенную с их применением, всегда будет спрос: «здоровый» картофель и другая фермерская продукция найдет себе покупателей и в республике, и за ее пределами.

Стратегическую важность такого партнерства осознают и в Правительстве Чувашии. Сразу после открытия выставки «Картофель-2019» между Министерством сельского хозяйства республики и ООО «ФосАгро-Волга» было подписано соглашение о сотрудничестве, которое стало одним из ключевых итогов «картофельного» форума в Чебоксарах. Документ скрепили подписями руководитель аграрного ведомства Сергей Артамонов и руководитель «ФосАгро-Волга» Денис Сметов. Стороны выразили уверенность, что с его подписанием сельхозтоваропроизводители республики получат новые импульсы развития.

«Для нас очень важно, чтобы наши земледельцы были уверены в качестве удобрений. Поэтому соглашение с одним из крупнейших и серьезных производителей минеральных удобрений и для аграриев, и для республики в целом — очень важное событие, — комментирует Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашии. — Сегодня в республике на 1 гектар в действующем веществе мы вносим пока 30 кг удобрений, однако для того чтобы поддерживать баланс, и земля не истощалась, требуется вносить 150 кг в действующем веществе. Мы ставим задачу ежегодно наращивать эти объемы. Без помощи таких производителей качественных удобрений, как «ФосАгро», сделать это невозможно. С налаживанием тесных связей с компанией, уверен, наши аграрии выйдут на совершенно иной уровень работы».

В том, чтобы применение минеральных удобрений «ФосАгро» было как можно более эффективным для аграриев, заинтересованы и в самой компании. «В «ФосАгро-Регион» есть специальная служба агромаркетинга, которая занимается сопровождением потребителей минудобрений. Ее специалисты консультируют сельхозтоваропроизводителей по всем вопросам рационального внесения удобрений «ФосАгро», чтобы они в конечном итоге получили максимальный урожай и прибыль», — рассказывает генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

В Чувашии в этом направлении уже есть успехи. В прошлом году в республике компания продемонстрировала применение комплекса удобрений на опытной культуре картофель в одном из картофелеводческих хозяйств республики — систему удобрений испытали от посадки до уборки. Опыт оказался удачным, а партнерские отношения между производителем удобрений и сельхозпроизводителем только укрепились. Проведение опытов планируется продолжить и в этом году.

Перед аграриями России поставлена серьезная задача — выйти на экспорт сельхозпродукции за рубеж. С экологически чистыми удобрениями «ФосАгро» для чувашских фермеров это вполне выполнимая миссия.

Фото Максима Васильева: Форум в Чебоксарах собрал самый передовой опыт в области картофелеводства.