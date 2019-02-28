На двух мусоросортировочных заводах в Чувашии в 2018 году отобрали более 300 тонн стеклянного боя

Отбор микса стеклянного боя производится в целях увеличения эксплуатационного ресурса и профилактики возгораний карт полигонов размещения ТКО и исполнения природоохранного законодательства.

К сожалению продажа микса стеклобоя остается низко маржинальной, но несмотря на это филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске нашел партнера и с 2018 года начал отбор данного вторичного сырья.

На концессионных объектах филиала за 2018 год было извлечено из общего потока ТКО и возвращено в хозяйственный оборот более 300 тонн стеклобоя. Весь стеклобой на основании долгосрочного договора отправляется на переработку на несколько крупных предприятий на территории Российской Федерации. Отобранный в Чувашии микса стеклобоя используется для производства утеплителей, гипсокартона и новой стеклянной тары.

В октябре 2018 г. АО «Управление отходами» разработало и внедрило Политику в области зеленого финансирования (Green Finance Framework), направленную на предоставление рекомендаций по выпуску зеленых облигаций для всей группы компаний «Управление отходами». Политика в области зеленых инвестиций была разработана обществом с целью формализации подхода к привлечению денежных средств от зеленого финансирования и использованию их для проектов, соответствующих целям и принципам компании при реализации экологически направленных проектов.

АО «Управление отходами» является членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и осуществляет свою деятельность в рамках Рекомендаций в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанных и опубликованных НАКДИ на своем сайте https://investinfra.ru/. Компания также является участником системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА https://db.investinfra.ru/, входит в реестр компаний, реализующих зеленые проекты на основе концессий, и на добровольной основе осуществляет раскрытие информации о деятельности в области устойчивого развития и зеленых инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.