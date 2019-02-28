На «родительском» ЕГЭ двоечников и нарушителей не выявлено

«Все знаю, все видела, и это не страшно!»

«Подождите, я не только мама, но и журналист, мне нужен блокнот, диктофон, телефон…» — я попыталась было объяснить организаторам акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», что выполняю сразу две задачи: готовлю материал для газеты и как родитель зондирую почву для своих детей, которым в будущем предстоит сдавать экзамены. «Мы все понимаем, но правила одинаковы для всех», — любезно ответили непреклонные ассистенты ППЭ (пункта проведения экзамена) в чебоксарской школе № 56. И так же вежливо поставили жесткий ультиматум — либо сдаю гаджеты, либо прощай экзамен…

Вот так с одним паспортом на руках родители покорно строились в очередь, чтобы пройти проверку металлодетектором, а заодно знакомились и общались. «Мой сын учится только во втором классе, но все же я решила заранее изучить, что такое ЕГЭ. Это хорошая возможность прочувствовать на себе все то, что испытывают дети при сдаче экзаменов. Тогда я буду знать, что советовать сыну, как подготовить его морально», — поделилась мнением дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Наталья Яклашкина.

Кстати, свое желание поучаствовать в эксперименте, что уже третий год проводится в нашей республике, изъявили 45 только чебоксарских мам и пап. А всего в Чувашии к акции присоединилось 130 человек: сдать ЕГЭ решили также в Шумерле, Канаше, Ядрине, Мариинском Посаде и Моргаушском районе.

«СЧ»-СОВЕТ Нет — газировке, умным часам и телефонам Во время беседы с родителями директор Республиканского центра новых образовательных технологий Минобразования Чувашии Галина Арзамасцева дала родителям несколько полезных советов: — Часто родители с утра перед экзаменом неправильно кормят школьников. Психолог нашего центра, общаясь с мамами и папами по поводу подготовки к экзаменам, нередко шутит: «Кефир с огурцом детям не давайте!» Словом, продумайте, что приготовить ребенку на ужин накануне экзаменационного дня и на следующее утро, чтобы он не испытывал потом дискомфорта. А завтракать перед экзаменом нужно обязательно; — Экзамены ребята сдают летом, когда в аудиториях жарко. При этом большие шоколадки, которыми родители заботливо снабжают свое чадо, тают. Один школьник положил плитку прямо на свою работу, в результате заляпанные листы машина не приняла. Не стоит давать газировку, она забрызгает все, что рядом; — Если с утра перед экзаменом ребенок себя плохо чувствует, вызывайте «скорую»; — Предупредите детей, что во время проведения ЕГЭ запрещены телефоны, умные часы и другие гаджеты. Тот, кто удален за нарушение, будет пересдавать экзамен через два года.

Среди тех, кто пришел на экзамен по русскому языку в 56-ю школу, были и почетные гости. Впервые во «взрослом» ЕГЭ решила поучаствовать депутат Госдумы, член Комитета по образованию и науке Алена Аршинова. Ежегодно такие испытания для родителей проходят мамы школьников — первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова и уполномоченный по правам ребенка в республике Елена Сапаркина, а также начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров. И этим «ученикам», несмотря на их высокий статус, никаких поблажек не давали.

Уже в аудитории, когда начали распечатывать бланки ответов и КИМы (контрольно-измерительные материалы), экзаменующиеся активно интересовались, можно ли во время экзамена выходить в туалет, принимать лекарства и как поступают с теми, кто опоздал. А чтобы разрядить напряженную обстановку, вспоминали, как сами когда-то держали экзамен.

Алена Аршинова, например, рассказала, что сдавала ЕГЭ в 2002 году. «С тех пор, конечно, многое поменялось и в организации экзаменов, и в их содержательной части, очень интересно, как все пройдет сейчас», — сказала она и призналась, что совсем не успела подготовиться.

Фоторепортаж Максима Васильева:

— А кто за нами наблюдает в камеры? — оглядываясь по сторонам, спросила одна из мам, поправляя прическу.

— Сейчас камеры выключены, — успокоили взрослых. — Но во время проведения настоящего ЕГЭ за участниками экзамена наблюдают даже из Москвы. К слову, на одном из прошлогодних испытаний столичные наблюдатели уличили в Чувашии юного нарушителя, сумевшего пронести в аудиторию ППЭ телефон.

— Желаю всем удачно сдать экзамен, но я, пожалуй, пойду, — вдруг встал с места взволнованный мужчина. Но родители и педагоги хором стали подбадривать «коллегу» и убедили-таки остаться.

Между тем пришло время заполнять бланки: тут главное — не запутаться и все внести в нужные клеточки. И только когда все необходимые документы были распечатаны и заполнены, начался отсчет времени, отведенного на испытание. Самый короткий экзамен у детей длится два часа, самый длинный — три с половиной. Родителям же на выполнение восьми заданий, в числе которых и написание сочинения, выделили только полчаса.

Цифра: 6219 заявлений для участия в ЕГЭ подано в Чувашии в этом году

…В абсолютной тишине было слышно, как строчили по бумаге ручки, время от времени кто-то шумно вздыхал и пыхтел. Через четверть часа некоторые дамы зашуршали обертками шоколадок, что организаторы заботливо положили на парты. Другие решили не тратить время на то, чтобы подкрепиться, и продолжали работать.

Вопросы показались нетрудными, если знать правила орфографии и пунктуации, делились впечатлениями потом родители. Сложнее было справиться с волнением, ведь хотелось выполнить все правильно, чтобы не ударить в грязь лицом перед своим ребенком. «Наверное, наши дети так же боятся огорчить нас», — высказывались мамы. Другие признавались, что, получив в начале экзамена кипу бумаг, не сразу сообразили, что записанные ответы в КИМах, проще говоря, материалах с заданиями, нужно переносить в бланки ответов, кто-то не понял, где именно выполнять тестовую часть, а где писать сочинение.

— Пройти весь путь, начиная с регистрации до последней минуты экзамена, было очень полезно! — выразил общее мнение председатель Совета отцов чебоксарской школы № 48 Анатолий Константинов на подведении итогов акции и поинтересовался у экспертов, готовятся ли таким образом сами ребята.

КСТАТИ 26 февраля всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в 55 регионах страны. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов сдавал экзамен вместе с родителями московских школьников. «Это мероприятие призвано показать максимальную открытость, — отметил он. — Для нас важно, чтобы каждый выпускник понимал требования и правила изначально и к ним готовился, и родители могут ему в этом помочь». Вместе с руководителем Рособрнадзора экзамен сдавали первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, народный артист России Игорь Бутман и другие известные люди.

— Ну, конечно, есть пробные экзамены, которые могут пройти дети, также на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) даны образцы экзаменационных заданий, — подтвердила замминистра Алевтина Федорова и подчеркнула, что школьникам при подготовке к ЕГЭ прежде всего нужна поддержка родителей. «Нередко мамы и папы сами сеют панику. Это только мешает ребятам. Даже если что-то не получилось, не нужно ругать детей, они всегда могут пересдать экзамены в резервный день и во время последнего этапа в сентябре», — заверила она.

— Бывает обидно, когда, зная обо всех запретах во время ЕГЭ, ученики, надеясь на русский авось, их нарушают. А в итоге ребят удаляют с экзамена, расстроенные родители обращаются с жалобами. Настройте детей на то, что нужно строго соблюдать правила проведения экзамена, тогда все будет хорошо», — дала дельный совет и детский омбудсмен Елена Сапаркина…

Ну а пока специалисты отвечали на вопросы, наши работы успели проверить.

— Поздравляю, вы все успешно сдали экзамен, двоечников и нарушителей нет! — торжественно объявила руководитель регионального центра обработки информации Галина Арзамасцева и каждому вручила свидетельство участника всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями в 2019 году» с оценкой «MAX баллов».

Родителям был приятен такой «комплимент», но самые ответственные все же посчитали нужным подойти к педагогам и детально разобрать свои ошибки. «Теперь я знаю, что скажу дочери, когда вернусь домой,— улыбнулась учитель математики Лариса Хорькова, довольная результатом. — Все знаю, все видела, и это не страшно!»

Фото Максима Васильева: Вместе с родителями ЕГЭ в чебоксарской школе № 56 сдавали депутат Госдумы, детский омбудсмен в Чувашии, представители образовательных ведомств республики и города, дирижер симфонической капеллы, журналисты и другие.