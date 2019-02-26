Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Чувашии

У пап и мам снова появился шанс побывать в роли детей, сдающих экзамены. Сегодня Чувашия в третий раз подключится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной по инициативе Рособрнадзора.

В этом году родительский ЕГЭ пройдет не в одной, а сразу в шести школах — в Чебоксарах, Шумерле, Канаше, Ядрине, Мариинском Посаде и Моргаушах. Только в столице республики заявки на экзаменовку подали более пятидесяти человек, сообщили «СЧ» в управлении образования администрации Чебоксар. В ходе акции родители смогут узнать, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят бланки и КИМы, и, конечно же, попробовать свои силы в выполнении экзаменационных заданий. В нынешнем году, как и прежде, сдавать родители будут ЕГЭ по русскому языку.