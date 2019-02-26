1 июля стартует заключительный этап «кассовой реформы»

Покупатель вовлекается в гражданский контроль

Около двух с половиной лет ведется поэтапное внедрение нового порядка применения контрольно-кассовой техники. С 1 июля этого года начнется третий, заключительный, этап. Каковы итоги первых двух этапов — об этом шла речь на публичном обсуждении, состоявшемся в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии.

Передача информации и расчетов в налоговые органы в электронном виде, бесконтактная система администрирования, создание современной системы учета выручки — вот главные преимущества нового порядка, полученные в ходе первых этапов, констатировал главный государственный налоговый инспектор УФНС Владимир Порфирьев. Немаловажны также вовлечение покупателей в гражданский контроль и смягчение порядка наказания за административные правонарушения.

По данным, приведенным заместителем руководителя УФНС Валентиной Васильевой, на минувшее 1 января общее количество зарегистрированной новой кассовой техники в республике в 1,7 раза превысило «дореформенное», составив более 22 тыс. единиц. УФНС провело большую работу по разъяснению нового порядка и достоинств новой техники.

Третий этап касается в основном индивидуальных предпринимателей, применяющих технику в розничной торговле и сфере услуг. По предварительным данным, на этом этапе планируется зарегистрировать порядка 10 тыс. единиц техники. Валентина Васильева посоветовала участникам семинара не откладывать до последнего дня необходимые процедуры перехода на новый порядок.

На семинаре выступили и ответили на вопросы руководители ряда отделов УФНС. В его работе также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии Александр Рыбаков и президент республиканской Торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин.