Депутата лишили полномочий в связи с утратой доверия

По требованию прокуратуры Чебоксарского района досрочно прекращены полномочия депутата Кшаушского сельского поселения в связи с утратой доверия.

Как ранее сообщала «СЧ», слуга народа в нарушение требований антикоррупционного законодательства в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год не отразил сведения о приобретенном за 1,6 млн рублей автомобиле, данные о расходах не представлены. При этом сумма совершенной сделки превышает совокупный доход депутата и его супруги. Кредит на покупку машины не оформлялся. Кроме того, в справке не указаны два банковских счета, открытых в кредитном учреждении.

Рассмотрев прокурорское представление о досрочном прекращении полномочий депутата по утрате доверия, Собрание депутатов поселения приняло такое решение.