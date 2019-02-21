В Чебоксарах на ул. Эльгера пресечена нелегальная торговля мясом и молоком

19 февраля сотрудники управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары совместно с полицией и представителями Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики провели выездную проверку.

В ходе проверки в районе дома №9 по ул. Эльгера был выявлен и пресечен факт нелегальной торговли мясной и молочной продукцией.

В отношении торговцев возбуждены дела об административном правонарушении по ст.10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 4000-5000 рублей.