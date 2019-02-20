На правительственном совещании в Москве обсудили новый порядок обращения с отходами

Вчера, 19 февраля, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева, где обсуждался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие все регионы Российской Федерации.

Как отметил премьер-министр, федеральным центром приняты все меры для эффективной реализации реформы. Подавляющее большинство регионов перешли на новую систему обращения с отходами либо на всей своей территории, либо в отдельных районах.

«Общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора. Эту тему надо держать на особом контроле, в том числе, конечно, Федеральной антимонопольной службе», – заметил Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ назвал хорошей практикой установление льготных тарифов для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей в ряде регионов.

«Просил бы губернаторов обратить внимание на эти примеры. Понимаю, что у всех своя ситуация, возможности по финансовому обеспечению, тем не менее, такая практика является позитивной», – добавил он.

Со стороны федерального центра в целях удешевления составляющих тарифов принято решение о заморозке роста платы за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее постановление Дмитрий Медведев подписал сегодня. Размер платежа на период с 2019 по 2023 год остается на уровне 2018 года – 95 рублей за одну тонну твёрдых коммунальных отходов.

«Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора исходя из фактического объёма, который накоплен в контейнерах. Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако надо стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Это ключевая задача», – акцентировал внимание глава российского правительства.

Сейчас платежи складываются из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. Премьер-министр добавил, что региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов, а в будущем перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора, исходя из его фактического объёма.

Чувашия одной из первых перешла на новую систему обращения с ТКО. Норматив накопления ТКО в республике утвержден в объеме 2,02 куб. метра мусора или 215,84 кг в год на человека.

В настоящее время ведется работа по корректировке нормативов накопления ТКО. Проведены замеры объемов накопления ТКО в ряде муниципалитетов. С учетом законодательства изменить нормативы возможно будет с 1 декабря 2019 года.

На период действия текущего норматива региональному оператору рекомендовано снизить плату для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах в сельской местности. Таким образом, с 1 января 2019 года она составляет 60,71 рублей с человека в месяц, что на 20% ниже действующего значения платы за вывоз ТКО (75,7 рубля).