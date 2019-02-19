Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили вопросы реализации «майского указа» и своевременность выплаты зарплат в ПФО

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым и руководителями профсоюзных организаций регионов ПФО.

В начале встречи Игорь Комаров напомнил, что одна из главных задач федеральных и региональных властей – исполнение «майского» Указа Президента России Владимира Путина №204. И здесь взаимодействие с профсоюзными организациями очень важно.

На встрече обсуждалось улучшение условий труда, организация отдыха и оздоровления работников, взаимодействие органов государственной власти и профсоюзов. Одним из основных стал вопрос занятости и развития рынка труда. В 2018 году уровень безработицы в ПФО снизился до 4,4%. Участники совещания отметили, что этот показатель меньше общероссийских значений (4,8%).

Были также подняты проблемы своевременной выплаты зарплат и погашения задолженности по оплате труда на предприятиях округа. Игорь Комаров подчеркнул, что на постоянном контроле находятся вопросы соответствия заработной платы отдельных категорий бюджетников целевым индикаторам, которые предусмотрены в указах Президента РФ.

По итогам встречи полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали протокольное решение, в котором, в частности, рекомендовали провести в регионах ПФО консультации и переговоры по внесению изменений и дополнений в региональные трехсторонние соглашения по регулированию социально-экономических отношений с учетом приоритетных национальных проектов «майского» Указа Президента.