Завтра во всех городах и районах республики пройдет единый информдень

Послание Главы Чувашии Государственному Совету республики. Переход на цифровое эфирное телевещание. Организация работы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все эти темы внесены в повестку февральского единого информдня.

Завтра он пройдет во всех городах и районах республики. На встречах с жителями деревень и городских микрорайонов, с трудовыми коллективами предприятий и организаций будут также обсуждены вопросы об обеспечении пожарной безопасности и о соблюдении правил содержания домашних животных.

В ходе встреч на местах участники 28 информационных групп ответят на актуальные вопросы. По традиции будет организован прием граждан. Как сообщают организаторы информдня, обращения и пожелания, высказанные в адрес органов государственной власти, будут переданы в отдел по работе с органами государственной власти и взаимодействию с институтами гражданского общества управления внутренней политики Администрации Главы Чувашии.