Чувашия развивает сотрудничество с Кабардино-Балкарией

14 февраля на полях Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи Глава Чувашии Михаил Игнатьев и временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписали План мероприятий по реализации ранее принятого Соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2019-2024 годы.

В рамках документа планируется оказание содействия региональным компаниям в организации взаимных поставок продукции; проведение деловых встреч и выставок, направленных на ознакомление с экономическим, промышленным и агропромышленным потенциалом двух республик, обмен опытом в области сельского хозяйства; взаимодействие в жилищно-коммунальной сфере; обмен опытом по вопросам совершенствования организации медицинской помощи населению; проведение мероприятий, направленных на увеличение взаимного турпотока; обмен театральными и творческими коллективами и многое другое.

Реализация мероприятий Соглашения должна способствовать дальнейшему укреплению межрегиональных связей, созданию благоприятных условий для всестороннего развития социально-экономических отношений, увеличить товарооборот между двумя республиками.

«Убежден, подписанный документ откроет новые возможности для развития всестороннего сотрудничества между Кабардино-Балкарской Республикой и Чувашской Республикой, создаст благоприятные условия для углубления отношений между хозяйствующими субъектами сторон, будет способствовать развитию сотрудничества в области промышленности, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, туризма и спорта, а также в области образования и науки, где Чувашия имеет высокие достижения. Надеюсь, мы найдем много точек для взаимодействия», — сказал временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачи по расширению межрегионального сотрудничества. Заключаемые между субъектами Российской Федерации соглашения открывают дополнительные возможности для развития деловых, экономических, культурных связей, а также помогают эффективно реализовывать совместные проекты в различных сферах.