РИФ-2019: Михаил Игнатьев принял участие в работе «круглого стола» по вопросам влияния цифровизации на экономику регионов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в работе круглого стола «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений», который состоялся в рамках российского инвестиционного форума «Сочи 19».

Провел мероприятие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

В дискуссии также участвовали заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Расстригин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по энергетике Валерий Селезнев, главы субъектов Российской Федерации.

Участники «круглого стола» обсудили влияние цифровизации на экономику регионов, возможности посредством цифровизации улучшения жизни населения регионов и условий для развития малого, среднего и крупного бизнеса, а также механизмы и инструменты долгосрочного тарифного регулирования, которые необходимо предусмотреть для реализации задач цифровой трансформации в субъектах Российской Федерации.

Было отмечено, что цифровая трансформация электросетевого комплекса позволит ускорить социально-экономический рост, повысить энергетическую безопасность регионов путем создания новых инфраструктурных возможностей и обеспечить новый уровень качества жизни населения благодаря новым стандартам обслуживания.