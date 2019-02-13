Депутаты выбрали председателя Госсовета Чувашии

Первая сессия республиканского парламента в новом году началась с выборов председателя Госсовета. Тема ожидаемо оказалась острой, и на ее рассмотрение у слуг народа ушло полтора часа. Депутат Юрий Кислов от имени фракции «Единой России» выдвинул на должность председателя парламента кандидатуру Альбины Егоровой. «Человек успешный, зарекомендовавший себя с положительной стороны, ответственный, правильный, умеющий консолидировать фракцию», — характеризовал он коллегу.

Депутаты других фракций со словами «Егорову мы, конечно, ценим», все же выдвинули своих кандидатов. Разговор при этом не ограничился обсуждением кандидатур, потому что некоторые депутаты предлагали голосовать в специальных кабинках. Большинство, впрочем, идею не поддержало, и волеизъявление прошло как обычно – в электронной форме.

В итоге председателем Госсовета депутаты выбрали Альбину Егорову, которая с октября прошлого года трудилась на данной должности с приставкой и.о., а также была председателем комитета по бюджету, финансам и налогам.

В ответном обращении к депутатам Альбина Егорова поблагодарила их за оказанное доверие и подчеркнула, что работа Госсовета Чувашии продолжится в прежнем ключе – при взаимодействии всех фракций республиканского парламента, эффективном сотрудничестве законодательного органа с Главой Чувашии, Правительством, муниципалитетами региона.

Заместителем председателя Госсовета – председателем Комитета по бюджету, финансам и налогам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе, был избран Юрий Кислов. Его также включили в состав президиума.