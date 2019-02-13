Госпошлины и штрафы пополняют бюджет

Свыше 145 млн рублей поступило в республиканский и местные бюджеты от деятельности Управления Росреестра по Чувашии в минувшем году.

А всего в бюджеты различных уровней, включая федеральный, перечислено более 303 млн рублей — на 10 млн больше, чем в году предыдущем. Начальник финансово-экономического отдела управления Елена Кириллова пояснила, что перечисленные поступления складываются из уплаченной госпошлины за оформление недвижимости и штрафов, взимаемых за нарушение земельного законодательства.

Конечно же, основная доходная часть — это государственная пошлина за госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общая сумма, поделенная на части, уходит в федеральный, республиканский и местные бюджеты. В прошлом году доходы федерального бюджета от поступлений госпошлины составили свыше 153 млн, а республиканского и местных бюджетов — по 71 млн 106 тыс. рублей (рост к уровню 2017 года — более 17%).

Существенный рост финансовых поступлений в казну республики и муниципальных образований — прямое следствие работы центров «Мои документы». Чем больше жителей и юридических лиц столицы обращаются за госуслугами именно в МФЦ, тем больше денег перечисляется непосредственно в бюджеты субъекта и муниципалитета. Там, где МФЦ работают более эффективно, и денежных поступлений больше.