В больницах республики пройдут дни открытых дверей

Дни открытых дверей в лечебных учреждениях республики стали традиционными, и это понятно. Проводятся они в выходные дни, к тому же позволяют попасть на консультацию к узкому специалисту, минуя участкового терапевта.

В эту субботу врачи разных специальностей ждут на прием в консультативной поликлинике Республиканской клинической больницы. Это врач-ревматолог, травматолог, нефролог, терапевт, аллерголог, пульмонолог, отоларинголог. А вот колопроктолог будет вести прием в консультативно-диагностическом центре. В Республиканской стоматологической поликлинике врачи будут осматривать пациентов в рамках месячника борьбы с онкологическими заболеваниями.

Во Второй городской больнице взрослых пациентов будут принимать сразу в двух поликлиниках — № 1 и № 2. В первой можно будет сделать флюорографию и ЭКГ, маммо– и рентгенографию, а также побывать у акушера-гинеколога, хирурга, офтальмолога, травматолога, невролога. Во второй прием будут вести врачи невролог и хирург. Также будут работать два кабинета: смотровой и кабинет профилактики, где можно пройти диспансеризацию. Для того чтобы попасть на прием, нужно записаться накануне и прихватить с собой документы: паспорт, страховой полис и СНИЛС. В последующие субботы также будут организованы дни открытых дверей. Подойдет очередь работать Городской клинической больницы № 1 и двух диспансеров: кардиологического и наркологического. Подробная информация есть на сайте Минздрава республики.