Доходы республиканского бюджета в январе выросли на 50%

Республиканский бюджет Чувашии за январь исполнен по доходам в объеме 8,5 млрд рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 50,3%. В том числе по собственным доходам в объеме 1,6 млрд рублей — рост на 18,6%.

На 17,7% выросли налоговые поступления, наиболее заметно от налога на прибыль — на 42,4%. Ощутимо — на 34% — увеличились поступления от акцизов. А объем безвозмездных поступлений составил 6,9 млрд рублей с ростом к уровню того же прошлогоднего периода на 60,4%.

Расходы республиканского бюджета на 1 февраля исполнены в сумме 1,9 млрд рублей. Большая часть средств направлена на социальную политику и образование, сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.