В Красноармейском районе подвели итоги 2018 года

Сельчане ждут фонтана и бассейна

В свою очередную рабочую поездку Михаил Игнатьев отправился в преобразившийся прошлой весной, накануне Дня республики, Красноармейский район. В райцентре на днях подводили итоги 2018 года и обсуждали планы.

Но прежде чем начались официальные доклады, в актовом зале администрации вручали награды. Учитель Траковской школы Светлана Дмитриева и машинист экскаватора ЖКХ Красноармейского района Валерий Степанов, получившие благодарность и часы от Главы Чувашии, удостоились искренних аплодисментов односельчан. От всей души поддержали присутствующие и шестерых школьников Траковской школы, заслуживших стипендии руководителя региона за особую творческую устремленность.

«У района есть и сильные, и слабые стороны. Сильные важно не потерять, а там, где недорабатываете, нужно решать возникающие вопросы», — отметил во вступительном слове Михаил Игнатьев и обрисовал положение дел в республике в целом. Выросла доходная часть бюджета, причем больше 19 млрд рублей направляется на образование — «такого никогда не было». Впервые предусмотрены деньги на оздоровление Волги, немалые средства пойдут на развитие физической культуры, на сельское хозяйство. Все больше внимания уделяется комплексному развитию муниципалитетов (в 2019 году объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям составит 19,54 млрд рублей).

«Видите себя?» — уточнил Глава Чувашии при рассказе про Дорожный фонд республики. В списке районов Красноармейский оказался четвертым по количеству выделяемых на дороги средств. Игнатьев похвалил сельчан за развитие спорта, поинтересовался количеством участников предстоящей «Лыжни России».

Приятно удивил своей прямотой и хозяйственностью глава администрации района Александр Кузнецов, не только озвучивший основные показатели развития территории, но и подробно остановившийся на проблемах района, путях их решения. Немного выше плана оказались собственные доходы, зафиксирован рост оборота организаций, объем введенного жилья, оборот общественного питания. Увеличилось производство молока, птицы, выросло поголовье крупного рогатого скота. Среди трудностей — изношенные котельные и коммунальные сети (многие построены еще в восьмидесятые), требующие ремонта детские сады и нуждающиеся в реконструкции биологические очистные сооружения.

Впрочем, вопросы постепенно решаются. Например, на уличных столбах освещения обычные лампы заменили на энергосберегающие, и теперь район значительно экономит. В детских садах в этом году появятся теплые полы, будут заменены окна. В рамках инвестпроектов построят и реконструируют некоторые котельные. Долгожданная новость — возможное появление фонтана и проектирование бассейна. «Строить можно, но нужны расчеты, сможет ли район содержать бассейн», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Комментируя выступление главы администрации, руководитель республики обратил внимание на необходимость погашения долгов в сфере ЖКХ, наказал решить проблему «серых» зарплат. Врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева отметила благоприятную инвестиционную среду в районе, но сделала замечание за уровень безработицы — выше среднего по республике. Свои предложения озвучили также министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов и замминистра финансов Ольга Метелева (которая назвала бюджет Красноармейского «крепким»). О законотворческой работе Госсовета республики рассказал депутат Николай Угаслов.