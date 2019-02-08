Радио «Мир» начало вещание в Чувашии

Быстро и достоверно

В столице Чувашии начала вещание новая радиостанция «Мир». Символическую красную кнопку запуска 4 февраля нажали Глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин. Теперь жителям Чебоксар, Новочебоксарска, Цивильска и окрестностей этих городов — всего более 700 тысяч человек — на частоте 96,5 FM доступны самые свежие новости со всего мира.

На FM-волнах «Мир» вещает с 2010 года. Столица республики стала 68-м российским городом, в котором звучит радио «Мир». Уже начали выходить региональные выпуски новостей. Они звучат каждые 15 минут, включая аналитику ситуации в стране, обзоры прессы и репортажи. В будущем появятся еще и авторские программы. 71% эфира радиостанции — музыка. Это и современные песни, и хиты прошлых десятилетий. Вещание будет идти не только на русском, но и на чувашском языке.

«Федеральная сетка дает местным партнерам возможность осуществить вещание на двух языках. Ведь чувашский язык, как считают филологи, один из древнейших языков тюркской группы. Мы, как люди, которые любят культуру России, сделаем все, чтобы он и дальше развивался, находил своих поклонников в радиоэфире», — сказал Радик Батыршин.

Знаковое событие для информационного пространства республики — так назвал Глава Чувашии Михаил Игнатьев запуск вещания новой радиостанции. Он отметил, что «Мир» предоставит жителям региона дополнительные возможности получить своевременную, достоверную информацию. «Это важно для сохранения стабильной общественной обстановки в республике. Когда подается максимально достоверная позитивная информация, люди чувствуют себя уверенно», — отметил Михаил Игнатьев.

Справка «СЧ» Радио «Мир» радует слушателей более 20 лет. За годы вещания его аудитория выросла до 44 миллионов. Отправной точкой стала Беларусь — позывные радио «Мир» там услышали в мае 1997 года. Через восемь лет они зазвучали в Кыргызстане. В прошлом году на FM-волнах в круглосуточном режиме радио «Мир» заработало в Армении. Радиостанция популярна не только на территории стран Содружества, свою аудиторию она нашла и в странах Прибалтики. Но больше всего слушателей в России. В сфере их интересов — политика, экономика, культура, спорт, высокие технологии и инновации.

Фото gov.cap.ru: «Приятно, что свою работу радио «Мир» начинает накануне двух юбилеев — 550-летия Чебоксар и 100-летия образования Чувашской автономии. С удовольствием расскажем о вашей славной истории в нашем телевизионном и радиоэфире. Буквально накануне специальная программа МТРК «Мир» была посвящена легендарному уроженцу Чувашии В.И. Чапаеву», — сказал Радик Батыршин.