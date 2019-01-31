Доходы республиканского бюджета увеличатся на 6,8 млрд рублей

На состоявшемся вчера заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Михаила Игнатьева одобрено первое уточнение республиканского бюджета на 2019 год.

Как доложила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, бюджет увеличивается в целом на 6,8 млрд рублей и оценивается в объеме 54,3 млрд (109,2% к 2018 году). С учетом данного уточнения доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 62,6 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 8,4 млрд рублей и составят 54,6 млрд, или 112,9% к предыдущему году.

Одну треть дополнительных средств планируется вложить в объекты капитального строительства, в том числе в сфере коммунального хозяйства — 746,6 млн рублей, дорожного хозяйства — 655,5 млн рублей, здравоохранения — 488,5 млн рублей, образования — 468,5 млн рублей. В целом рост инвестиционных расходов к уровню 2018 года составит 1,3 раза. На заседании также принято постановление о поправках к закону «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

По докладу министра здравоохранения Владимира Викторова, расходы фонда на текущий год увеличиваются на 11,9 млн рублей за счет использования остатков средств по состоянию на 1 января 2019 года и составят 15 млрд 644,4 млн рублей.

«На 2019 год в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики предусмотрена солидная сумма, которая должна способствовать дальнейшему улучшению выполнения обязательств по этому направлению», — подчеркнул Михаил Игнатьев

Дополнительные средства будут направлены, помимо прочего, на ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В соответствии с законом размер субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования учитывает средства на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала, принятых в штат в текущем финансовом году. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.