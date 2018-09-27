В Чебоксарах появился на свет тезка футболиста Артема Дзюбы

Футбольный бум, начавшийся после успешного выступления сборной России на чемпионате мира, охватил всю страну. Футбольные секции не в состоянии принять всех желающих, в честь игроков сборной называют детей.

Так, на днях в молодой чебоксарской семье Дзюба родился мальчик. На семейном совете после недолгого обсуждения было решено назвать малыша Артемом. Конечно же, в честь легендарного нападающего сборной России.

Кстати, «СЧ» уже писала о том, что футболист Артем Дзюба имеет чувашские корни – его мама родом из Цивильска. Сам он в детстве регулярно приезжал в Чувашию на каникулы.