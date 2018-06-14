Чувашии есть за кого персонально болеть на чемпионате мира по футболу

«За кого будешь болеть на чемпионате?» — «За наших, конечно». — «А потом?» Этот футбольный анекдот хочется дополнить: за Игнашевича и Дзюбу. Два игрока сборной России имеют отношение к Чувашии. У обоих родители из нашей республики, и оба в детстве приезжали в гости к своим бабушкам.

В одном из интервью Сергей Игнашевич на вопрос из Чувашии с ходу начал считать на чувашском: «Перре, икке, виссе, тватта, пилек, олта, сиче, сакар, тохар, вона, вонбэр, вонике, вонвищще, вонтватта… Забавно, эти цифры я вынул, кажется, из самого дальнего уголка своей памяти, но практически мгновенно…» Дело в том, что его мама родом из Красночетайского района, а папа из Беларуси. До аварии на Чернобыльской АЭС маленького Сергея ежегодно отправляли к Игнашевичам. А в тот год он поехал отдыхать в Чувашию. Обо всех приключениях в деревне футболист написал на своем сайте.

О том, что Игнашевич имеет чувашские корни, в республике стало известно в 2005 году, когда ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА. Об этом рассказал спортивный обозреватель телеканала «Чебоксары-ТВ» Владимир Волков.

Тогда, 13 лет назад, Сергей Игнашевич был молодым, перспективным игроком ЦСКА и сборной России. Он дебютировал в сборной в 2002 году. Сейчас за его спиной более 400 матчей в сборной и в клубе. Он забил 40 мячей. И многие болельщики положительно отнеслись к решению главного тренера включить Сергея в состав сборной. Кстати, по данным портала Sports.ru, Игнашевич обошел Яшина и стал самым возрастным игроком в истории сборной России. Яшину было 37 лет и 267 дней, Игнашевичу через месяц исполнится 39 лет.

О месте рождения Артема Дзюбы противоречивые данные. «Википедия» утверждает, что он родом из Цивильска, а сайт www.rusteam.permian.ru, со слов футболиста, утверждает, что он коренной москвич в первом поколении. Но то, что Дзюба имеет отношение к Цивильску, совершенно точно. Его мама родилась в этом городе и уехала в столицу, где и встретила будущего мужа и отца футболиста сборной России. Артем начал играть еще во дворе, лет в шесть. А затем уговорил отца отдать его в «спартаковскую» школу. Уже будучи подростком и получив первые навыки игры в «народной» команде, Дзюба приезжал на родину матери, в Цивильск.

«В году 1997-м или 1998-м Артем приезжал к бабушке. Мы с ним во дворе играли в футбол. Уровень, конечно, у него был гораздо лучше нашего. Показывал финты, которым научился в спортивной школе, ну и мы очень любили с ним играть», — вспоминает уроженец Цивильска Юрий Королев. В наши дни, конечно, Артем не так часто приезжает на родину мамы. Но в Цивильске всегда рады видеть своего прославленного земляка.

Первый матч нашей команды на чемпионате мира состоится уже сегодня — против сборной Саудовской Аравии. В Чебоксарах поболеть за Россию и за наших футболистов можно будет на Красной площади. Там к мировому событию готовится фанзона. И с замиранием сердца многие болельщики будут следить не только за сборной, но и персонально за Игнашевичем и Дзюбой. В Красных Четаях и Цивильске уж точно!

Кстати

С 14 июня Красная площадь в Чебоксарах превратится в инновационную площадку для болельщиков — здесь чебоксарцы и гости столицы смогут увидеть матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.

В центре Чебоксар установят огромный экран — 14 на 7 метров. Церемонию открытия мирового первенства, матч Россия — Саудовская Аравия, начнут транслировать сегодня с 18 часов. Следующая игра России — 25 июня, соперником станет Уругвай.

На большом экране ежедневно с 15 до 20 часов будут транслироваться игры с участием главных фаворитов турнира — Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Фото с сайта mrsport.ria.ru: Сергей Игнашевич (справа) и Артем Дзюба — игроки одной сборной и земляки. Их мамы родом из Чувашии.