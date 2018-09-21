Михаил Игнатьев встретился с чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой

Вчера в Доме правительства состоялась встреча Михаила Игнатьева с заслуженным мастером спорта России, трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев поздравил спортсменку с блестящим результатом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. Выступая в групповых упражнениях, 18-летняя уроженка Чебоксар, ныне воспитанница Нижегородского училища олимпийского резерва Евгения Леванова вместе с подругами по сборной победила в командном многоборье и стала серебряным призером в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

«Вся страна воодушевлена вашим выступлением! Вы завоевали семь из восьми золотых медалей, показав всему миру высокий уровень художественной гимнастики в России. Важно, чтобы ваш пример привел в художественную гимнастику других девочек», — сказал Михаил Игнатьев.

По словам Евгении Левановой, медали и победы — это следствие большого труда: «Мы были очень сосредоточены. Благодаря тренеру нашей сборной Ирине Александровне Винер-Усмановой мы сегодня на высоте!»

За спортивные достижения Евгении Левановой, а также ее первому тренеру Ирине Штайнер были вручены Благодарность Главы Чувашской Республики и наручные часы с национальной символикой.

На встрече также обсуждались перспективы развития художественной гимнастики на территории республики.