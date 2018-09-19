В Канашском районе бешеная лисица напала на рабочего

18 сентября Главой Чувашской Республики введен карантин по бешенству на территории д. Новое Урюмово Канашского района.

Ветеринарной службой утвержден план по предупреждению новых случаев заболеваний в очаге и прилегающей зоне.

Комиссия установила, что 12 сентября больная бешенством лисица напала на сотрудника телекоммуникационной компании, осуществлявшего прокладку оптоволоконного кабеля. Пострадавшему оказывается антирабическая помощь в Канашской центральной райбольнице. Кроме него профилактические прививки назначены еще одному сотруднику, находившемуся в контакте с лисицей.

Специалистами Госветслужбы проведена дезинфекция местности, где произошло нападение.

С жителями ближайших населенных пунктов проведена разъяснительная работа о правилах поведения в случае обнаружения больных бешенством животных.