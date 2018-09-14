Как сообщает Минсельхоз Чувашии, на 13 сентября в республике намолочено 613,7 тыс. тонн зерна (в 2017 году — 555,1 тыс. тонн) при урожайности 23,5 ц/га (27,2 ц/га на аналогичную дату прошлого года).

Более 50 тыс. тонн зерна намолочено в Яльчикском (54,9 тыс. тонн) и Цивильском (52,2 тыс. тонн) районах. Более 40 тыс. тонн намолочено в Вурнарском (45,1 тыс. тонн) и Батыревском (40,4 тыс. тонн) районах. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур также в Вурнарском (27,8 ц/га) и Цивильском (27 ц/га) районах.

В Яльчикском районе приступили к уборке кукурузы на зерно. Убрано 10 га при урожайности 41 ц/га, валовой сбор составил 41 тонну.

Картофель убран с 2,3 тыс. га, валовой сбор составил 50,3 тыс. тонн при урожайности 181,5 ц/га. Овощи убраны с площади 78 га, валовой сбор составил 2,7 тыс. тонн при урожайности 350,2 ц/га.

В Вурнарском, Урмарском, Цивильском и Ядринском районах убрано 50 га хмеля при урожайности 12,9 ц/га, собрано 64,5 тонны шишек.

Озимые зерновые культуры посеяны на площади 96,5 тыс. га, или 91,9% к плану. Выполнены плановые показатели сева в Мариинско-Посадском, Цивильском, Канашском и Яльчикском районах.

Фото Минсельхоза Чувашии: Урожайность зерновых в этом году ниже прошлогодней, зато темпы уборки — выше.