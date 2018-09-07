Мост через Цивиль сдадут в ноябре

Реконструкция важного объекта близка к завершению

Сильно затянувшийся ремонт Цивильского моста на 677-м километре трассы М-7 «Волга» наконец вышел на финишную прямую.

Строителям нужно завершить подходы к мосту длиной в 2 километра. Работы ведутся в две смены. Занято 17 единиц техники и 44 рабочих — все они из Чувашии. Тут следует отметить и то, что подрядчик зарегистрирован в Чебоксарах и платит налоги в чувашскую казну. На сегодня дорожники расширили земляное полотно, уложили новую, более долговечную и рассчитанную на большие нагрузки дорожную одежду. Нижний и средний слои выполнены из щебеночно-песчаной смеси, верхний — из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 11 см. Последним уложен слой из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15.

Кроме того, на объекте смонтировали две водопропускные трубы и устроили ливневые канализации с очистными сооружениями. В целях обеспечения безопасности движения на всем протяжении установят искусственное электроосвещение и барьерные ограждения. Для удобства жителей близлежащего села Три Избы построят остановочный автопавильон. Также здесь высадят лесозащитные полосы.

Фото пресс-службы «Волго-Вятскуправдор»: Остается завершить подходы к мосту. Вид с высоты птичьего полета.