Безопасность прежде всего

Вчера в Центре спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района Михаил Игнатьев провел выездное заседание антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Очередное заседание прошло в преддверии нового учебного года и начала отопительного сезона. В этой связи антитеррористическая защищенность учреждений образования, объектов топливно-энергетического комплекса имеет особое значение, подчеркнул Глава республики.

За подготовку школ к началу учебного года несут персональную ответственность главы администраций районов и городов. «Все работы должны быть выполнены в срок. Каждый бюджетный рубль должен быть направлен на благо детей», — добавил Глава республики.

Об антитеррористической защищенности объектов ТЭК рассказал и.о. начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чувашии Андрей Каринкин. Были заслушаны представители организаций, в работе которых были выявлены недостатки.

Михаил Игнатьев призвал руководство города Чебоксары разрешить вопросы, связанные с запуском вновь созданного МУП «Теплосеть», которому передаются муниципальные объекты, ранее эксплуатировавшиеся ООО «Коммунальные технологии». «Мы должны своевременно начать отопительный сезон», — подчеркнул Глава республики.