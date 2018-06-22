Проектное финансирование приносит реальные плоды

Сегодня в Доме правительства состоялось выездное заседание «круглого стола» Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку по теме «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации». В нем участвовали Глава республики Михаил Игнатьев, председатель Комитета Анатолий Аксаков, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман. Солидность статуса заседания подчеркнута и участием зам. министра промышленности и торговли России Александра Морозова и зам. министра экономического развития России Ильи Торосова. А также заместителя Председателя Внешэкономбанка Ирины Макиевой и генерального директора НО «Фонд развития моногородов» Ильи Кривогова.

Впрочем, высокий статус события обусловлен самой темой. Малознакомое для малосведущих понятие «проектное финансирование» имеет для республики важное значение в части развития реальной экономики. Глава Чувашии, по словам Анатолия Аксакова, сразу поддержал идею данного обсуждения в столице региона.

Проектное финансирование прежде всего рассчитано на поддержку инвестиционных проектов. При этом источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. Проще говоря, выручки проектных компаний. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учетом распределения риска между участниками проекта, напомнил глава думского комитета. На заседании обсуждались вопросы господдержки предприятий, законодательного обеспечения развития высокотехнологичных производств.

Данная тема очень интересует бизнес-сообщество, сказал Михаил Игнатьев. Все проекты, числящиеся в республиканских программах, могут реализовываться, но высокая закредитованность вкупе с отсутствием залогового обеспечения субъектов предпринимательства подчас сдерживает любое развитие. Тем не менее, есть ряд успешных проектов, один из них – завод «Хевел» по производству солнечных модулей в Новочебоксарске. В том числе с помощью займа из федерального фонда развития промышленности. Для этого, естественно, представленный проект прошел строгий отбор. Среди таких – и проекты чебоксарского предприятия «Сеспель», строительства тепличного комбината «Новочебоксарский», получившие 450 млн рублей бюджетной поддержки. Нельзя не упомянуть и полигон по утилизации твердых бытовых отходов.

Руководитель Корпорации МСП Александр Браверман напомнил, что в Чувашии он бывает регулярно. Сотрудничество с предпринимательским сообществом региона позволило при участии корпорации получить предпринимателям льготных кредитов на сумму более 3 млрд рублей. Реализуется ряд проектов в пяти моногородах республики. Более 4 тыс. предпринимателей Чувашии в том или ином виде участвуют в проектах корпорации.

Алексей Морозов, директор чебоксарского ООО «Энергомаш»: — Для дальнейшего развития завода нужна была финансовая поддержка. Всего – более четырех миллионов рублей. Такую сумму без надежного поручительства трудно получить, и тут на помощь пришел республиканский гарантийный фонд. Такая форма господдержки оказалась как нельзя кстати. Это позволило направить деньги на расширение производственных мощностей. После завершения проекта мы завершили строительство административного здания и расширили площади производства. Мы также активно пользуемся помощью агентства поддержки малого бизнеса.

В этой связи на заседании вспомнили об известной программе «6 с половиной» — это процент по кредитам, которые могут получить бизнесмены при компенсации со стороны правительства остальной части ставки. Может, пора вести речь уже о программе «4 с половиной», заметил парламентарии.

Анатолий Шатиков, генеральный директор ООО «Яхтинг»: — В 2016 году мы обратились в корпорацию МСП. И получили поддержку в сумме 50 миллионов рублей, причем в течение одного месяца. Деньги пустили на инновационное развитие предприятия. Наши обороты выросли в два с лишним раза, а начиная с 2018 – втрое.

Зам. министр промышленности и торговли России Александр Морозов обозначил несколько механизмов поддержки бизнеса, реализуемых министерством. Один из них – деятельность фонда развития промышленности, предоставляемого заемные средства под незначительный процент. Ирина Макиева отметила высокую организованность и квалификацию местных властей при разработке и подготовке финансировании программ развития моногородов Чувашии. Отдельно она остановилась на Канаше – городе со статусом территории опережающего развития.

Во время общения с прессой Михаил Игнатьев заверил, что и сотрудничество с Корпорацией МСП будет укрепляться для дальнейшего привлечения инвестиций в Чувашию. В частности, в сферу малого и среднего бизнеса, ведь его доля в валовом региональном продукте составляет 33 процента. Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил высокую эффективность сотрудничества Корпорации МСП с республикой. При этом было подчеркнуто, что предоставляемая финансовая государственная поддержка должна идти на покупку и производство отечественной продукции.

На заседании было подписано соглашение между Председателем Правления АО «МСП Банк» Дмитрием Головановым и исполнительным директором АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашии» Александром Масловым.

Фоторепортаж Олега Мальцева