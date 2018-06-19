На личном приеме

Вчера в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Главы республики.

Впрочем, вопросы оказались не такими уж личными. Граждане обратились к нему с просьбами помочь с проведением капитального ремонта Дворца культуры «Восход» в Шумерле, ремонта гидротехнического сооружения у деревни Чирши в Цивильском районе и спортивного зала Азимсирминской средней общеобразовательной школы Вурнарского района, пожаловались на отсутствие уличного освещения вдоль автодороги Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск в деревне Сятракасы Моргаушского района.

Михаил Игнатьев обстоятельно ответил на вопросы обратившихся и взял решение озвученных ими проблем под личный контроль.

Добавим, Глава Чувашии проводит прием граждан по личным вопросам несколько раз в год. Он подчеркивает, что прямое общение с жителями республики позволяет ему быть в курсе первоочередных вопросов, которые волнуют людей, способствует более эффективному их решению.