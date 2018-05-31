Экзамен первого уровня

Ручка, паспорт, шоколадка, бутылка минералки плюс школьные знания?— с таким стандартным набором более пяти тысяч выпускников отправились вчера сдавать базовый ЕГЭ по математике.

На два уровня — базовый и профильный — этот экзамен, напомним, разделили три года назад. Первый уровень — для тех, кто хочет просто получить аттестат и никуда поступать не собирается либо планирует подать документы в вузы, где математики в списке вступительных экзаменов нет. А если есть — добро пожаловать на профильный математический ЕГЭ. По графику он пройдет 1 июня, в Чувашии на этот экзамен предварительно записались более 4,3 тысячи человек.

Стартовал же основной этап ЕГЭ с экзаменов по выбору. 28 мая 160 человек пришли сдавать географию и еще 368 — информатику и ИКТ. Результаты этих ЕГЭ, сообщают в Минобразования республики, станут известны не позднее 14 июня. Они не влияют на получение школьного аттестата, а нужны лишь для поступления в вузы.

По данным местных организаторов ЕГЭ, все три экзамена в республике прошли в штатном режиме, не было и уличенных в списывании школяров. В целом же по стране с первых двух экзаменов за мобильники и шпаргалки удалили девять выпускников. А вот на вчерашнем ЕГЭ по математике, сообщают на сайте Рособрнадзора, серьезных сбоев и нарушений отмечено не было.

Фото Олега Мальцева

Перед началом ЕГЭ школьникам напомнили: экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа.

К СВЕДЕНИЮ

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать по телефонам «горячей линии» в Чувашии (8352) 57-21-60, и «горячей линии» Рособрнадзора — +7 (495) 984-89-19. О нарушениях на экзаменах можно сообщить по телефону «линии доверия»: +7 (495) 104-68-38.