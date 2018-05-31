Летите, лебеди, летите!

В заповеднике появилась белоснежная пара

Сотрудники Яльчикского участка Присурского заповедника заметили на водоеме пару величественных лебедей-шипунов. В момент обнаружения одна из птиц сидела на куче тростника, оказавшейся старой ондатровой хаткой. Лебединая пара вела себя осторожно, но не беспокойно — увидев приближающихся людей, не торопясь, отплыла к более удаленному берегу.

Вряд ли лебеди решили остаться здесь на лето. «Территория водоема мала для постоянного обитания таких крупных птиц, — поясняет ведущий научный сотрудник «Присурского» Олег Глушенков. — И сам заповедный участок невелик по площади, часть его вместе с прилегающим берегом не является заповедной. Значит, беспокойства со стороны жителей ближайшего селения лебедям не избежать. Скорее всего, это их временный приют на пути к глухим и безлюдным местам, где можно без помех вывести и поставить на крыло потомство».

В последнее время данный вид лебедей благодаря принятым охранным мерам сильно увеличивает свою численность и распространяется к северу страны. Поэтому все чаще можно наблюдать на озерах Чувашии летующих, то есть останавливающихся на привал, шипунов. Отмечены факты и успешного их гнездования на водоемах в Алатырском районе, а также вблизи Новочебоксарска.

Пытается вернуться в наши некогда обжитые им места и лебедь-кликун. За последние десять лет наблюдались две удачные попытки его гнездования — в 2013 и 2016 годах на одном из заволжских озер.

Разница между этими видами заметная. Кликун держит стройную шею вертикально, клюв у него желтый с чернотой у основания. А шипуна очень украшает красный клюв, и особенно умение изящно изгибать шею и приподнимать крылья парусами. Поэтому его так любят изображать художники везде и всюду, начиная от иллюстраций к детским сказкам. Зато кликун в отличие от собрата голосист.

Мила Латышева

фото заповедника «Присурский»

Лебедь — крупнейшая из птиц по массе, ее вес достигает 15 кг.