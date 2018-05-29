Бежим со смыслом. Фото

В воскресенье в Чебоксарах прошел Всероссийский социальный забег

Более 160 тысяч человек по всей России приняли участие в зеленом марафоне «Бегущие сердца». Он организован Сбербанком и Фондом «Обнаженные сердца». Одновременно забег прошел в 56 городах России — от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь. В Чебоксарах на дистанции заявились 443 любителя бега, около тысячи горожан пришли поболеть за участников.

Каждый, кто занимается бегом, ставит перед собой определенную цель: проверить себя на выносливость, улучшить свою физическую форму. На дистанции зеленого марафона чебоксарцы вышли и чтобы поучаствовать в социальной миссии. Можно было преодолеть по желанию и способностям 4,2 или 10 километров по набережной Чебоксарского залива. На трассу вышли сотрудники предприятий и организаций города, журналисты, блогеры. Среди участников — министр финансов Светлана Енилина, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов, участница Олимпийских игр, марафонка Алина Иванова, активисты бегового клуба «Cheb_run».

Лучшими на дистанции 4,2 километра стали Вера Васильева и Владимир Попов, а 10 километров быстрее всех преодолели Ксения Махнева и Александр Новиков.

Но не только спорт привлек чебоксарцев на зеленом марафоне. Для детей была насыщенная программа: игры с героями мультфильмов, научное шоу и шоу мыльных пузырей. Каждый участник детского забега на 120 метров получил в подарок мороженое. В этом году организаторы зеленого марафона провели социальную акцию вместе с пунктом передержки животных. На площадке можно было познакомиться с собаками, которые ищут новых хозяев, оказать посильную материальную поддержку или записаться в волонтеры пункта. Кроме того, все желающие приняли участие в мастер-классах от мастеров ДизайнФест и Чувашского национального музея: и дети, и взрослые с удовольствием мастерили кукол и животных из природных материалов.

Иван Кириллов

Кстати

В этом году социальный забег собрал по всей России 53 млн рублей, из них в Фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития.

Фото Олега Мальцева

На зеленом марафоне каждый мог найти занятие: пробежать дистанцию по силам, пообщаться или поиграть в анимационной зоне.