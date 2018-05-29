Вакансия в личном кабинете

На портале «Работа в России» появятся новые сервисы для молодежи

— Проект только начинается, но мы считаем, что перспективы у него хорошие, — сообщил директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.

«Мы стараемся идти в ногу со временем, — подчеркнул он на круглом столе в Общественной палате РФ, — и поэтому на основе портала «Работа в России» создали профессионально-социальную сеть Skillsnet, которая позволит использовать преимущества социальной сети для решения актуальных задач в сфере занятости населения, в том числе молодежи. В планах создать на портале специализированный раздел для молодежи с вакансиями для учащихся и выпускников образовательных учреждений и информацией о возможности обучения, практики, стажировки».

По словам Кирсанова, создатели проекта рассчитывают, что выпускники учебных заведений заведут «Личный кабинет» на портале «Работа в России», разместят свои резюме и смогут в электронном виде получить услуги по трудоустройству. Уже сейчас, отмечает он, на портале можно увидеть не только место работы, но и геолокацию, узнать, какая там инфраструктура, получить контакты службы занятости, чтобы обращаться по поводу вакансий.

Михаил Кирсанов также напомнил, что портал «Работа в России» — один из инструментов развития программы повышения трудовой мобильности. А в будущем через него будет налажена работа по организованному набору иностранных специалистов.

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Цифра: Более 37600 пользователей зарегистрировано сейчас в общероссийской социальной сети Skillsnet

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Комментарий

Ищем профессию по «Атласу»

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии:

— В современном мире меняются запросы работодателей, возникают новые профессии, профобразование становится непрерывным. Появляется настоятельная потребность систематизировать информацию об актуальном и прогнозируемом состоянии рынка труда, востребованных сегодня и в будущем профессиях, возможностях получения базового и дополнительного образования.

Поэтому, конечно же, появление такого информационного ресурса сделает российских граждан более мобильными на рынке труда. Особенно это важно для молодежи, которая сейчас учится в школе, учреждениях профобразования. Портал поможет учащимся и студентам сориентироваться в выборе профессии, грамотно выстроить свою образовательную траекторию, поспособствует их социальной адаптации. Отмечу также, что такие ресурсы позволяют министерствам и ведомствам мониторить ситуацию на рынке труда.

У нас в республике есть подобный опыт. Создан информационный ресурс «Атлас профессий» (ссылка для сайта — http://21zmi.ru/атлас-профессий). Благодаря этому сайту выпускники учебных заведений могут сориентироваться в выборе профессии и направлений учебы, а учреждения профобразования получат дополнительную информацию для разработки образовательных стандартов и программ подготовки кадров на основе актуальных сведений о профессиях, разработки оценочных средств для проведения контрольных и итоговых испытаний.

Сейчас на сайте представлено подробное описание более 100 профессий (в основном рабочих). Представлены следующие направления: машиностроение и металлообработка; строительство; связь, транспорт; здравоохранение; добывающая промышленность; электроэнергетика; межотраслевые профессии; информационные технологии. Описание каждой профессии содержит сведения о том, в каком учебном заведении Чувашии ее можно получить, какие требования предъявляет работодатель. Сообщается также, какими навыками и способностями должен обладать работник и в каких условиях будет трудиться. Такой же информационный ресурс есть и для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Он включает более 30 профессий и специальностей.

Подготовила Екатерина Александрова