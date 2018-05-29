Подвели лишние промилле

Утром 26 мая в северо-западном районе Чебоксар был разыгран настоящий детективный сюжет. Сразу три патрульные машины Госавтоинспекции вели преследование черного «Шевроле».

На улице Мичмана Павлова нарушитель был заблокирован и остановлен и очень даже вовремя — ведь 20–летний житель Ядрина, весело проведший время в столичном ночном клубе, находился в разгоряченном от алкоголя состоянии и мог наделать немало бед.

А вот 25 мая в Красночетайском районе никто не остановил пьяную автоледи на внедорожнике «Нива», что привело к печальным последствиям. Она выехала на «встречку», затем съехала в кювет и врезалась в дерево. У 37-летней женщины врачи диагностировали ушиб левого бедра. Садиться за руль она не имела права не только по причине приема горячительных напитков, но и ввиду отсутствия водительского удостоверения. В больницу были доставлены все трое пассажиров, находившихся в салоне. Больше всех досталось восьмилетней школьнице. У девочки закрытая черепно-мозговая травма и перелом берцовой кости.

Другой любитель пьяной езды въехал 27 мая на «Жигулях» седьмой модели в железный забор в деревне Кармамеи Канашского района. Сам не пострадал, а вот двум его пассажирам пришлось оказывать медицинскую помощь.

Под хмельком был 25 мая и водитель мотоблока «Нева», ехавший по автодороге «Аниш» в Янтиковском районе. Не мудрено, что выезжая со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной. Пренебрежение правилами дорожного движения привело его на больничную койку. Водитель, сбивший селянина, скрылся с места ДТП и пока не установлен.

КСТАТИ

Пьяным водителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет или штраф в размере 30 тыс. рублей.