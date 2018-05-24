ЕГЭ — по силам

В этом убедились школьники и учителя на пробных экзаменах

Выпускница чебоксарской школы № 24 Екатерина Лабаева с пробного ЕГЭ по обществознанию, который на прошлой неделе писали в школах города, вышла одной из первых. С заданиями девушка справилась за три часа вместо отведенных на экзамен четырех. Волнительными, рассказывает школьница, были лишь первые минуты. Но, как только бланк с заданиями попал ей в руки, быстро успокоилась: все вопросы оказались хорошо знакомыми по школьным урокам обществознания.

Тестовая часть, письменная и эссе на одну из предложенных тем — выпускникам школ предлагалось выполнить 29 заданий. Пробным экзамен был лишь по названию, а по сути, ничем не отличался от настоящего ЕГЭ — проверка знаний в такой форме ждет выпускников 11-х классов в июне. На входе в класс — досмотр и сдача телефонов и личных вещей, в аудитории — видеонаблюдение и контроль со стороны учителей из других школ.

Одиннадцатиклассник Дмитрий Лисицин по такому случаю пришел даже в костюме и белой рубашке. «А как же, это все-таки экзамен! — ответил серьезного вида юноша. — Хоть он и тренировочный, пишем его по-настоящему: хотим выяснить реальный уровень своих знаний по предмету. И если где-то есть слабые места, подтянуть до ЕГЭ, пока есть время». С «пробником» Дмитрий тоже справился досрочно. По его словам, все задания были в рамках школьной программы и вполне выполнимы для всех, кто учился добросовестно. «Чего-то такого, что мы не изучали раньше, не было, — поделился впечатлениями Дмитрий. ЕГЭ по обществознанию пригодится ему при поступлении на юридический факультет Саратовского госуниверситета, где он собирается дальше продолжить обучение. — Со всеми заданиями справился довольно быстро, даже время осталось. Немного посидеть пришлось лишь над эссе — советую ребятам при выполнении этого задания хорошо рассчитать свое время на экзамене».

5802 выпускника 11-х классов сдают ЕГЭ в основном этапе, ОГЭ — 11754 девятиклассника

Для одноклассницы Дмитрия, будущего таможенника Ольги Федоровой «пробный» ЕГЭ ничем не отличался от обычного экзамена, разве что в классе присутствовали незнакомые учителя из других школ, следившие за порядком в аудитории. «К ЕГЭ мы готовились очень долго. Нас настраивали и учителя, и родители. Если уверен в себе, занимался, сдать экзамен несложно. Немного, конечно, камеры видеонаблюдения в классе поначалу смущали, но к ним мы быстро адаптировались и не замечали их», — говорит девушка.

«Минуты, когда принтер распечатывал бланки с заданиями, и инструктаж перед экзаменом, самые волнительные, — рассказывает выпускница школы № 24 Анна Романова. — Но когда раздали КИМы, все беспокойство как рукой сняло. Первым делом посмотрела темы эссе — для меня это задание самое сложное. Они показались простыми, обрадовалась, что все хорошо, и начала спокойно отвечать».

Анна, кстати, очень грамотно спланировала свое время перед экзаменом: пораньше встала, плотно позавтракала, хотя обычно этого не делает, и даже вышла из дома с запасом времени. «Когда я пришла в школу, немного посидела, собралась, успокоилась. И без дрожи в коленках зашла в класс», — дает советы выпускникам школьница.

Пожалуй, больше детей в этот день переживали учителя и организаторы, на плечи которых вот-вот ляжет груз ответственности по проведению ЕГЭ. В школе № 24, например, развернули целый штаб, в котором на экраны компьютеров выводятся «картинки» со всех аудиторий, где пишут экзамен. За штабом, кстати, тоже приглядывали в Республиканском институте образования — в кабинете была установлена камера видеонаблюдения. Такой вот многоступенчатый контроль необходим, чтобы обеспечить честный экзамен и исключить любые нарушения. Во время «настоящего» ЕГЭ еще одним гарантом этого выступят и общественные наблюдатели — уже аккредитовано 76 человек. Они будут следить за ходом экзамена через специализированный портал в ситуационно-информационном центре на базе Республиканского института образования. Еще 110 общественных наблюдателей наберут из числа студентов ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

«Пробный экзамен был, скорее, даже не для детей, а для организаторов, — говорит Наталия Ефимова, руководитель пункта проведения экзамена в школе № 24. — Мы провели обучение учителей и испытали техническую часть. Как известно, в прошлом году в процедуре ЕГЭ появились изменения. Если раньше в школы приходили готовые бланки из Регионального центра обработки информации в конвертах, то сейчас весь комплект материалов (бланки и КИМы) мы распечатываем непосредственно в классе перед началом ЕГЭ, при детях. Поступают лишь маленькие запечатанные сейф-пакеты с диском, которые вскрываются на экзамене».

По словам специалистов, апробация прошла в штатном режиме и не выявила каких-либо серьезных сбоев в работе оборудования. Дети подготовились к ЕГЭ психологически, а учителя и специалисты — технически. Новшества в ЕГЭ, кстати, в республике испытывали уже не в первый раз. В течение почти всего учебного года организовывались обучающие мероприятия как для руководителей пунктов проведения экзамена, технических специалистов, так и для членов Государственной экзаменационной комиссии Чувашии, организаторов и экспертов. А в школах республики тренировочный ЕГЭ по новым технологиям сдавали не только школьники, но и их родители.

Кстати, уже завтра, 25 мая, начинаются основные государственные экзамены для выпускников 9-х классов, они продлятся до 29 июня. А с 28 мая по 2 июля единые госэкзамены сдают выпускники 11-х классов.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

За списывание на ЕГЭ, как и в прежние годы, могут удалить с экзамена и аннулировать результаты, поэтому лучше рассчитывать на свои знания.

КСТАТИ

В течение всего периода сдачи экзаменов в федеральном Рособрнадзоре будет работать «горячая линия». По телефону +7 (495) 984-89-19 специалисты ведомства будут отвечать на вопросы, касающиеся ЕГЭ и ОГЭ. А по телефону доверия ЕГЭ

+7 (495) 104-68-38 можно сообщить о любых случаях нарушений в ходе экзаменов.

В Чувашии звонки по вопросам ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) принимают по телефону «горячей линии»

8 (8352) 57-21-60 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00.

ДОСЛОВНО

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, министр образования и молодежной политики Чувашии:

— Призываю выпускников и их родителей не прибегать к услугам людей, предлагающих приобрести «реальные» контрольные измерительные материалы (КИМы). Это пустая трата денег и времени, которое бы могло быть потрачено с пользой для подготовки к экзаменам. Любые предложения купить якобы подлинные ответы на КИМы исходят от мошенников, и доверять таким предложениям нельзя.

Ребята, пожалуйста, не пытайтесь пронести на экзамены шпаргалки, мобильный телефон, микронаушники, умные часы и другие гаджеты. Даже если вы ими не воспользуетесь, только за факт наличия подобных предметов на экзамене вы будете удалены с экзамена, а его результат будет аннулирован. Рассчитывайте на свои знания.

Уважаемые родители! Еще раз переговорите с детьми о том, что не следует рисковать и полагаться на гаджеты. Да, экзамены?— это серьезная проверка знаний, полученных за годы учебы в школе. Но если ребенок хорошо учился, выполнял домашние задания, у него все получится, он справится с экзаменом.