Талантливый фильм расскажет о многом. Фото

В Чебоксарах открыли XI Чебоксарский международный кинофестиваль

Вчера в кинотеатре «Сеспель» традиционным ударом кинохлопушки открылся XI Чебоксарский международный кинофестиваль. Для открытия был выбран легендарный фильм председателя большого жюри ЧМКФ Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего…», получивший в свое время Госпремию СССР и премию «Ника», фильм, где свою последнюю роль в кино сыграл Анатолий Папанов, и вообще многое перевернувший в киновзгляде на события тех лет. Такое серьезное начало, что называется, обязывает.

Программный директор фестиваля, киновед Сергей Лаврентьев далеко не в первый раз напомнил собравшимся перед открытием на пресс-конференции журналистам, что принцип ЧМКФ — это показ кинокартин, которые зрителям практически невозможно увидеть нигде, кроме таких вот фестивалей. Потому что суть проката сегодня ясна, как день — он стал похож на сеть супермаркетов, где продаются одни и те же продукты плюс немного местного колорита. Поэтому и популярны сейчас в мире кинофестивали — это возможность «попробовать» нечто другое. Где, например, можно увидеть монгольский или корейский фильмы? А тем более татарские, бурятские да и чувашские. Нелишне было и напомнить, что когда ЧМКФ делал первые шаги, то назывался фестивалем, посвященным кинематографу малых народов. «Нетолерантное» название ушло, но суть осталась. Более того, направление стало в мире популярно до такой степени, что без подобного кинематографа сейчас трудно представить какой бы то ни было кинофестиваль вообще.

…ЧМКФ уже несется на всех парах, сегодня начался показ конкурсных фильмов не только в столице Чувашии, но и в Мариинском Посаде, Шумерле и Алатыре. В Чебоксарах и Новочебоксарске задействованы четыре кинотеатра и два ДК, а также залы Госкиностудии «Чувашкино» и Национальной библиотеки. Пятидневная программа из показов лент двух конкурсов, основного и фильмов этнического и регионального кино, а также мастер-классов и творческих встреч так насыщенна, что встречу участников одиннадцатого по счету ЧМКФ с журналистами перед торжественным открытием организаторы совместили с круглым столом на тему кинопроизводства. Первую пресс-конференцию ЧМКФ, кстати, от имени хозяев фестиваля открывала замминистра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Елена Чернова, для которой фестиваль стал первым значимым мероприятием на новом посту.

Сергей Лаврентьев рассказал о жюри двух конкурсов, в котором представлены многие кинопрофессии. До такой степени, что в данном составе уже можно снимать свое фестивальное кино. Продюсер Дмитрий Пиркулов, работавший с Александром Прошкиным над «Чудом», «Искуплением», «Охраной», «Райскими кущами». Елена Брагина, учредитель и гендиректор компании «Актерское агентство 24», которая помогла многим теперь уже известным актерам стать кинозвездами. В «малом» жюри режиссер Чувашского народного театра имени И.С. Максимова-Кошкинского Нина Панина, не один десяток лет приобщающая людей к сценическому искусству. Для оценки фестивальных фильмов (в конкурсе игровых фильмов их 9, в конкурсе этнического и регионального кино — 15) приехали и американские киноведы и пропагандисты российского кино Нэнси Конди и Владимир Падунов. Причем прилетели прямо с Каннского фестиваля. В жюри вошли также актриса Карина Андоленко, известная нашим зрителям по фильмам «Золотая Орда», «Назад в СССР» и многим другим, а также композитор Артем Васильев, на счету которого несколько балетов, музыка для симфонических и камерных оркестров и к церемониям открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, и, конечно, киномузыка.

Александр Прошкин, автор фильмов, на которых выросло не одно поколение кинозрителей, назвал ЧМКФ «фестивалем между Каннским и «Кинотавром». Буквально в этом нет преувеличения: Чебоксарский проходит как раз между этими кинофорумами. И занимает сегодня свою нишу в кинофестивальном движении, призванном знакомить людей с многообразием различных культур народов мира.

Фото Максима Васильева

Председателю жюри регионального кино Нэнси Конди и ее коллеге из основного жюри Александру Прошкину предстоит смотреть по нескольку фильмов в день.

ДОСЛОВНО

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН, кинорежиссер, председатель жюри основного конкурса ЧМКФ:

— В прокате сегодня лишь коммерческое кино, которое люди могут посмотреть и тут же забыть. А фестивали предназначены для кинолент, которые будут «преследовать» вас еще долго, рассказывая о жизни то, о чем вы раньше, возможно, и не подозревали. И этот фестиваль?— он с человеческим лицом, с человеческой душой. Этническое кино — очень любопытное явление, которое имеет перспективу. Потому что в мире сейчас огромный интерес к новой фактуре. И в нашем кино влияние регионального кино на столичное будет только возрастать. В мире сейчас не знают, кто такие чуваши. Но когда появится талантливый фильм — сразу узнают все. В Южной Корее, например, меня потрясло количество зрителей в кинозалах. А бум кино всегда говорит о подъеме нации. Это залог того, что в нас есть живое, серьезное, что мы хотим развиваться. Поэтому я с большим уважением отношусь к ЧМКФ.