История республики на страницах «СЧ»

Будет город-сад?

70 лет тому назад — 15 мая 1948 года

Жители дома № 53 по улице Ленина в Чебоксарах пишут о том, что в их доме, где проживает 31 семья, не создано никаких удобств для жильцов.

«При нашем доме нет двора, даже дрова сложить негде. Нет выгребной ямы, и помои с отбросами вываливаются где кому вздумается. Многие жильцы хотят завести домашнюю птицу или скот, но держать их негде, сараев нет.

Пять лет прошло с тех пор, как построен дом, но за это время никакого ремонта в нем не делалось. В ряде квартир сейчас пришли в негодность плиты, разваливаются дымоходы, в оконных рамах вместо стекла – фанеры. Больше всего возмущает нас, жильцов, беззаботное отношение работников Чебоксарского горкоммунхоза к противопожарным мероприятиям. В нашем доме нет ни слуховых окон, ни пожарной лестницы, ни другого инвентаря.

Долго ли так будет продолжаться?»

60 лет тому назад — 20 мая 1958 года

В Чебоксарах открылся сезон летнего парка имени Н. К. Крупской, сейчас уже не существующего.

«В шестнадцать часов над Красной площадью прозвучали сигналы труб, и под звуки гимна Советского Союза взвилось красное знамя. Парк открыт. Тысячи отдыхающих быстро заполнили аллеи парка. На эстраде состоялся открытый концерт Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

Тут же для посетителей парка были открыты аттракционы, стрелковый тир, игротеки с разного рода играми, читальный зал. Аллеи оформлены выставками, витринами.

В день открытия в парке побывало более пяти тысяч посетителей».

50 лет тому назад — 15 мая 1968 года

Читатель А. Кудряшов спрашивает, как планируется в этом году благоустроить набережную Волги. Ему отвечает председатель исполкома Чебоксарского горсовета К. Ефремов.

«На набережной реки Волги в мае будет восстановлен фонтан, отремонтирован и побелен штакетник, приведены в порядок клумбы. Будут установлены стенды. Ввиду того, что танцевальная площадка построена на незащищенном от ветров месте, использовать ее по назначению не представляется возможности. <…>

Торговый павильон в районе сквера имени К. Иванова считаем необходимым сохранить для обслуживания горожан и туристов. В нем ведется торговля бутербродами, пирожками, прохладительными напитками и пивом».

18 мая 1968 года

Деревьям, оказавшимся на пути строительства новой дороги, нашли место на других улицах города. В наше время технология пересадки взрослых деревьев, видимо, утеряна.

«В эти дни на улице Ленинградской останавливаются машины с большими деревьями. Бригада А. Александровой из управления зеленого строительства треста «Чувашремстрой» пересаживает многолетние липы с Ядринского шоссе. Деревья убирают потому, что там пройдет новая асфальтированная дорога. Им нашли место на городских улицах.

Деревья в специальных ящиках перевозятся также на улицу Урукова. Красавицы-липы будут посажены в сквере около строящейся республиканской библиотеки. Деревья таких размеров вносят существенный зеленый штрих в пейзаж города».

30 лет тому назад — 15 мая 1988 года

Горожане в коллективном письме жалуются на загрязнение воздуха в Чебоксарах.

«Мы, жители новоюжного района, особенно страдаем от близкого соседства с промышленными предприятиями. А улицы Кадыкова, Баумана, Пролетарская, Гастелло, проспект Тракторостроителей постоянно в сизом дыму. Когда северные ветры приносят шлейф дыма от ТЭЦ, дышать становится нечем. Но больше всего досаждает «знаменитая» городская свалка, которая чадит, насыщая воздух токсичными веществами. И мириться со всякого рода отписками о якобы скором ее выносе и строительстве полигона твердых бытовых отходов, а именно в 1988-89 годах, нельзя.

<…> Сколько, наконец, можно тянуть с городской свалкой – сильнейшим загрязнителем окружающей среды, атмосферного воздуха? С чьего молчаливого согласия построены и продолжают строиться детские комбинаты в районе улиц Баумана, Гастелло, Кадыкова? Как осуществляется прокуратурой надзор за предприятиями-нарушителями? Почему санитарная зона завода промтракторов стала застраиваться жилыми кварталами, детскими комбинатами?

Предлагаем также значительную часть средств, направляемых на озеленение города, выделить для новоюжного района, непосредственно примыкающего к промышленным предприятиям».