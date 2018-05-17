В Чувашии министр информационной политики сменил портфель

Возглавлявший Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Александр Иванов будет теперь руководить другим министерством — образования и молодежной политики. Соответствующий указ подписал 16 мая Глава Чувашии.

Вчера же состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева и Александра Иванова. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на встрече обсуждались Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках которого до 1 октября должен быть разработан национальный проект в сфере образования, и решение о преобразовании Министерства образования и науки РФ в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ. По мнению Михаила Игнатьева, это решение позволит ведомствам углубленно заниматься отраслевыми вопросами.

Глава Чувашии подчеркнул, что большой опыт работы Александра Иванова в системе образования (после окончания ЧГПУ он работал в Чебоксарском районе учителем математики Ишлейской школы, директором Салабайкасинской школы и заведующим районным отделом народного образования.?— Прим. ред.) и органах государственной власти позволит успешно решать поставленные перед Минобразования Чувашии задачи.

Назначение Александра Иванова на должность министра образования и молодежной политики Чувашской Республики согласовано с Минобрнауки России. Временно исполнять обязанности министра информационной политики и массовых коммуникаций будет заместитель министра Михаил Анисимов.

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Глава Чувашии считает: с новыми задачами Александр Иванов справится.

МЕЖДУ ТЕМ

На нынешней неделе решился вопрос и с главой администрации Чебоксарского района. 15 мая на внеочередном заседании райсобрания депутатов было рассмотрено две кандидатуры на эту должность — и.о. главы администрации района Владимира Димитриева и руководителя Центра занятости населения Чебоксарского района Олега Александрова. Как сообщают на сайте райадминистрации, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Димитриева, после чего глава Чебоксарского района Николай Хорасев подписал с ним контракт.