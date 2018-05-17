О «майском» указе и детском отдыхе

Вчера в Чувашии прошел очередной Единый информационный день.

Главной его темой стал Указ Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На встречах в городах и районах члены информгрупп обсудили также ход весенних полевых работ, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летние каникулы, изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2018 году и меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период.