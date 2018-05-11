Шапка со звездой на память об отце

Помню первый день войны. Мы с друзьями играли на улице, когда услышали голос Юрия Левитана, сообщающего о вторжении фашистских захватчиков. Женщины заплакали, мужчины помрачнели… А мы, дети, повзрослели тогда за один день.

Нас у матери было четверо, мы — дети войны. Я был старшим, в 1941 году мне было 10 лет, а младшему тогда исполнился год. Сегодня мне 87, но я до сих пор все помню. Отцу, Василию Гавриловичу Гаврилову, 1905 года рождения, принесли повестку 2 февраля 1942 года. Он был призван Кугесьским райвоенкоматом и направлен в учебный центр в деревню Рындино Цивильского района.

Новобранцы отучились месяц, когда настала пора отправляться на фронт. Мама Александра Федоровна Федорова отправилась навестить отца, с собой по его просьбе взяла на саночках и меня. В качестве гостинцев мы прихватили хлеба, пирогов… Вышли из дома ранним утром и дошли до околицы Рындино, когда стало темнеть. Мы стали стучаться в каждую избу, называя фамилию отца. С третьего раза нам повезло: в доме оказался мой папа. Он был в новой форме (бойцов переодели для отправки на фронт), а старую шапку со звездой подарил мне. Как я был рад, как гордился, когда потом носил ее!

…Переночевав, мы с мамой отправились домой. А папу и других солдат через день отправили на фронт. Какое-то время он еще слал нам треугольники, рассказывал, что, как вступили они в свой первый бой, так больше и не ночевали ни разу в отапливаемом помещении. А в августе прямо в поле, где мы жали рожь и пшеницу, прибежала почтальонка, принесла извещение: отец пропал без вести. У меня не сохранилось ни одной фотографии папы, но я вырезал из газеты снимок бойца и считал, что это — мой отец.

Отца мы так и не нашли. Это было бы нетрудно сделать, знай мы, где именно он воевал. Но я, несмышленый, растапливал печку теми самыми треугольниками, не понимая тогда их важности. Теперь пойду за помощью к членам поисковых отрядов. Может быть, найдут они моего папу.

…Война длилась четыре года. Помню, не хватало хлеба, картошки, свеклы, было голодно и холодно. Нарвешь крапивы, бросишь в кастрюлю, вот тебе и суп. Наши отцы воевали на фронте, а в тылу вместе с матерями работали мы, дети. Жали и молотили рожь, пшеницу.

Когда мне исполнилось 12 лет, я взялся за более тяжелую работу — бороновал, пахал, сеял… Лошадей было мало, пахать и возить воз приучили бычков. Я часто пропускал школу, ведь за работу в колхозе давали муку. Прогуляешь дня три, приходит учительница: «Почему не ходим?» Снова идешь на уроки. Посидишь за партой пару дней — и снова в колхоз. Окончил школу в 1945-м. В этот год 9 мая пришла и долгожданная Победа, праздник мы встретили со слезами на глазах. Я пошел учеником швеи в Альгешевскую артель, с этого началась моя мирная жизнь…

Валентин Васильев,

ветеран тыла и ветеран труда, Лапсары