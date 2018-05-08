Жители Чувашии возложили цветы к братской могиле воинов, погибших в госпиталях. Фото

Сегодня в столице республики жители Чебоксар возлагали цветы умершим от ран в эвакогоспиталях города во время Великой Отечественной войны. В Братской могиле на главном кладбище Чувашской Республики, расположенном улице Богдана Хмельницкого, похоронено более 80 солдат, получивших ранения на советско-германском фронте.

Первые эвакогоспитали были сформированы еще в начале июля 1941 г. До июня 1942 г. на территории республики было развернуто 14 эвакогоспиталей: по три в Алатыре и Чебоксарах, два в Канаше. По одному эвакогоспиталю было открыто в Цивильске, Шихазанах, Вурнарах, Шумерле, Козловке, Мариинском Посаде. Но из-за трудностей эвакуации в Мариинском Посаде госпиталь закрыли, а в Чебоксарах открыли еще один. Какие-то госпитали объединялись, открывались дополнительные лазареты, только поток раненых не иссякал. И медики самоотверженно их лечили, а жители Чувашии помогали, чем могли: приносили урожай из своих садов и огородов, ухаживали за выздоравливающими, подменяли санитаров.

Ежедневно более пяти тысяч раненых бойцов получали лечение на территории трудолюбивой Чувашии. Эвакогоспитали размещались в лучших помещениях: больницах, общественных зданиях, школах, детских садах.

Жители республики, несмотря на скудное питание и большие нагрузки находили в себе силы сдавать кровь. По сравнению с 1935 г. в 1941 г. количество доноров выросло в 12 раз. Количество заготовленной крови в 1942 г. по сравнению с 1941 г. увеличилось в 8 раз. В 1943 г. уже в 45 раз, в 1944 г. — в 20 раз, в 1945 г. — в 12 раз.

За годы войны госпитали республики возвратили в строй более 70% раненных и больных*, но были и те, кого спасти не удалось. Сегодня вспоминали о них. Собравшиеся слушали песни военных лет в исполнении городской капеллы «Классика», стояли, склонив головы в минуту молчания, вереницей шли к памятнику, возлагали цветы. Дети с сочувствием смотрели на пожилых людей, вытирающих платочками глаза, наполнившиеся слезами от горьких воспоминаний. Уже немного осталось участников боев, но дети войны, которые с лихвой хлебнули лиха в голодные послевоенные годы, помнят и рассказы вернувшихся с фронта отцов и тяжелый труд, когда приходилось восстанавливать народное хозяйство с нуля. Главное, чтобы никогда это не повторилось, а о войне дети знали только по играм в «Зарницу».*

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1. – С. 441.

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