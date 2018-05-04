Семена ложатся в почву

На 3 мая в республике было посеяно 1035 гектаров зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

На сев вышли в Батыревском, Вурнарском, Комсомольском, Красноармейском, Порецком и Шемуршинском районах. Работы нынче ведутся из-за погодных условий со значительным запозданием. На ту же прошлогоднюю дату было посеяно более 21 тыс. гектаров, к севу тогда приступили повсеместно. Соответственно перенесены и сроки других полевых мероприятий. Подкормка озимых культур выполнена на площади 26,8 тыс. гектаров, или 33,3%. Более половины площадей подкормлено в Вурнарском, Красноармейском, Порецком, Цивильском и Шемуршинском районах. В 19 районах проводится боронование многолетних трав. Одновременно ведется подготовка к посадке картофеля — в районах приступили к яровизации семян.