«Шалости» с бюджетными деньгами

В обмане государства отличились фермеры

Претенденты на субсидии, предусмотренные республиканским бюджетом на возмещение части затрат, связанных с хозяйственной деятельностью, не всегда получают их честно. Иные граждане без зазрения совести идут на подлог документов, в том числе некоторые руководители сельхозпредприятий и фермеры.

На днях возбуждено шесть уголовных дел, в которых фигурируют четверо глав крестьянско-фермерских хозяйств и директора двух сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском и Янтиковском районах. Каждый из них подозревается в мошенничестве с бюджетными деньгами.

По версии следствия, в 2014 году, зная, что в республике реализуются мероприятия по развитию мелиорации земель сельхозназначения, руководители этих хозяйств решили заработать «левые деньги».

Для получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение мелиоративного оборудования за счет бюджетных средств они представляли в Минсельхоз документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости приобретенной техники. После чего им неправомерно были выплачены деньги в размере от 230 тыс. до 1 млн 450 тыс. рублей, а всего — на общую сумму свыше 6 млн 700 тыс. рублей.

Ведется следствие и по нескольким «фермерским» делам, возбужденным ранее. К примеру, в мошенничестве при получении выплат из бюджета обвиняется глава КФХ, депутат Урмарского районного Собрания депутатов. В 2016 году для получения субсидий на возмещение части процентов по банковскому кредиту он представил в Минсельхоз республики подложные документы о приобретении хозяйством минеральных удобрений за счет заемных средств. В итоге на расчетный счет фермера были перечислены субсидии на общую сумму более 150 тыс. рублей. Дело передано в суд.

В аналогичной афере, но более крупной, подозревается глава крестьянско-фермерского хозяйства из Цивильского района, причем это уже не первый, а новый эпизод мошенничества, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Из материалов следует, что летом прошлого года глава КФХ подал заявление на выдачу субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей. А для этого направил в Минсельхоз документы о приобретении КФХ 43,5 тонны семян вики яровой посевной, хотя фактически им было приобретено лишь чуть более 9,6 тонны таких семян. В итоге из бюджета на расчетный счет хозяйства излишне перечислено свыше 1 млн 350 тыс. рублей (особо крупное мошенничество).

Эти деньги, как выяснилось, фермер направил на депозитные счета, которые использовал, в частности, для погашения кредита перед банковским учреждением. И теперь следствие подозревает его еще и в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. До этого в отношении главы КФХ было возбуждено уголовное дело по факту получения им из бюджета свыше 390 тыс. рублей, перечисленных ему в качестве субсидий на возмещение части затрат на основании подложных документов о приобретении семян и химических средств защиты растений.

В следственном управлении сообщили, что подозреваемый добровольно и в полном объеме возместил причиненный бюджету ущерб. Впрочем, уже не первый раз. По данным СУ СКР, в прошлом году фигурант дела уже был осужден за совершение подобных мошеннических действий. Тогда, в частности, фигурировала мифическая закупка в 2015 году дизельного топлива. И сумма полученных субсидий — 320 тыс. рублей, которая была возмещена после возбуждения уголовного дела. Это смягчило наказание фермеру, суд приговорил предприимчивого хозяйственника к штрафу в 150 тыс. рублей.

Пришлось возвращать незаконно полученные бюджетные субсидии (около 250 тыс. рублей) и главе КФХ, депутату Собрания депутатов Аликовского района. В 2015-2016 годах он представлял в Минсельхоз фиктивные бумаги о якобы приобретении и оплате средств защиты растений и минеральных удобрений. Суд приговорил обманщика тоже к 150-тысячному штрафу.

Наша справка

По данным МВД по Чувашии, в 2017 году на учет было поставлено 559 экономических преступлений, половина из них относится к категории тяжких и особо тяжких. В результате принятых мер возмещено 620 млн рублей.