В Чувашии сельхозпредприятия наращивают мясо, но «худеют» по молоку

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Индекс производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий АПК республики в январе — марте текущего года составил 110,3% к аналогичному уровню предыдущего.
В лидерах прироста — сельхозпредприятия, где увеличение на 13,4%, на 11% выросло производство у фермеров. Зато в личных подворьях наблюдался спад на 0,4%.
Показатели в молочном животноводстве скромнее — здесь индекс по всем хозяйствам 100,1%. Но у фермеров — 106%. Население, правда, удержалось на прошлогоднем уровне, зато сельхозпредприятия минусовали на 1,2%.

Один Ответ

  1. Откуда
    берётся
    увеличение
    надоев
    у
    населения
    когда
    поголовья
    снижается
    с
    каждым
    днесь
    ысь

    reply

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