В Чувашии сельхозпредприятия наращивают мясо, но «худеют» по молоку

Индекс производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий АПК республики в январе — марте текущего года составил 110,3% к аналогичному уровню предыдущего.

В лидерах прироста — сельхозпредприятия, где увеличение на 13,4%, на 11% выросло производство у фермеров. Зато в личных подворьях наблюдался спад на 0,4%.

Показатели в молочном животноводстве скромнее — здесь индекс по всем хозяйствам 100,1%. Но у фермеров — 106%. Население, правда, удержалось на прошлогоднем уровне, зато сельхозпредприятия минусовали на 1,2%.