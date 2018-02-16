Новый мост поможет уменьшить пробки в Чебоксарах. Фото. Видео

Соединяя берега

В Чебоксарах продолжается реконструкция Московского моста. Строители устанавливают опоры конструкции, чтобы уже к лету начать асфальтирование дорожного основания. На днях журналистам рассказали о ходе работ прямо на месте событий.

«Ну что ж, давайте проведем экскурсию по нашему объекту, — приглашает заместитель главного инженера фирмы «Пелискер» Николай Сукманов. — Здесь «пикет 0» — это начало нашего строительства: там, где выезд от театра оперы и балета пересекается с Московским проспектом».

Сейчас идет второй этап реконструкции моста — возведение левой стороны. Соединение с проезжей частью, по словам представителя «Пелискера», готово на 90%. Основной упор делается на участки сопряжения и строительство опор. Мост состоит из девяти таких конструкций, все они готовы.

140 человек работают на строительстве моста в две смены, практически все они из Чувашии. 3 тыс. кубометров бетона необходимо еще для завершения строительства.

Вторая опора — это так называемый «пикет 5» объекта. Здесь у компании возникли небольшие сложности. «Дело в том, что семь опор — промежуточные, они имеют своеобразное архитектурное решение. Для них готовилась специальная опалубка. Необходимо было выдержать габариты, использовать материалы высокого качества и затратить чуть больше времени, чем было предусмотрено», — делится Николай Сукманов.

Но эта работа уже завершена, и строители приступают к сооружению пролетов. К 24 марта они предполагают завершить первый, а все будут установлены к концу июня. И уже в августе начнется асфальтирование моста. По проекту работы должны быть завершены в ноябре 2018 года.

Но строители уверены, что движение будет запущено раньше, к концу лета.

Уже год на объекте работает фирма, осуществляющая строительный контроль. Руслан Сулейманов, представитель ООО «Инвестхолдингстрой» из Казани, рассказал, что подрядчик работает в соответствии с проектом, контролеров устраивает и качество материалов, которые используются в строительстве. «Бывают небольшие замечания, мы их совместно устраняем. Качество материалов, а используются только местные, проверяем и здесь, и отправляем в лабораторию в Казань», — сказал Сулейманов.

Как отмечает Николай Сукманов, перебоев с финансированием нет. Реконструкция Московского моста обойдется бюджетам всех уровней в 1,5 млрд рублей. С 2015 года уже освоено порядка 1,2 млрд рублей.

Новый мост делается с оглядкой на перспективу. Под ним предусмотрен путепровод на случай, если в будущем здесь появится дорожная развязка.

Кстати

В 2018 году Правительство России выделит Чувашии 450 млн на ремонт и строительство мостов. Часть средств пойдет на достройку Московского моста, а более 100 млн будет направлено на капитальный ремонт моста в Порецком районе. Он частично разрушился в июле 2016 года. На этот год запланировано строительство низководной обводной переправы, чтобы можно было сформировать объезд и начать реконструкцию. Завершить в этом году предполагают и строительство Цивильского моста. Теперь за этот мост отвечает Волговятскупрдор, расторгнуты договоры с недобросовестными подрядчиками и определен масштаб работ по достройке объекта.

Фоторепортаж Максима Васильева

«Подрядчики своевременно выполняют работу, строительство моста идет четко по графику», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.